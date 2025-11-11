ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งเคลียร์ปม เวลาขายเหล้า 13 พ.ย. นี้ หลัง พ.ร.บ.ใหม่ ทำสับสน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว

เนื่องจากเกิดความสับสนอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า แม้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะบังคับใช้แล้ว แต่ยังคงเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ

โฆษกรัฐบาล ชี้แจงว่า ความสับสนเกิดขึ้นเนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ไม่ได้ระบุ “เวลาห้ามขาย” ไว้โดยตรง แต่ได้กำหนดให้ไปอ้างอิงตาม “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี” (ลงวันที่ 23 มิ.ย. 68) ที่ออกมาแนบท้าย ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว ยังคงกำหนดเวลาห้ามขายเช่นเดิม คือ อนุญาตให้ขายได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 11.00–14.00 น. และ 17.00–24.00 น.

ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ร้านอาหารทั่วไป ยังคงไม่สามารถจำหน่าย หรืออนุญาตให้ลูกค้านั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง “เวลาต้องห้าม” คือ 14.00–17.00 น. ได้

เรื่องนี้ได้สร้างความงุนงงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดยังมีช่วงเวลาดังกล่าวอยู่

หมายเหตุ: ประกาศนี้มีข้อยกเว้นให้ขายได้ตลอดเวลา เฉพาะในอาคารผู้โดยสารสนามบินระหว่างประเทศ, สถานบริการตามกฎหมาย (ผับ บาร์) และในโรงแรมเท่านั้น

จากความสับสนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นัดประชุมเพื่อหาทางออกในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้ โดยนายกฯ คาดว่า จะต้องได้ข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2568

