นายกฯ อนุทิน สั่งเคลียร์ปม เวลาขายเหล้า 13 พ.ย. นี้ หลัง พ.ร.บ.ใหม่ ทำสับสน
โฆษกรัฐบาลเผย พ.ร.บ. ใหม่ยังติดล็อกประกาศสำนักนายกฯ ห้ามขาย 14.00-17.00 น. ทำร้านอาหาร-นักท่องเที่ยวสับสน นายกฯ อนุทิน สั่งนัดถก 13 พ.ย. คาดชัดเจน 4 ธ.ค. นี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเกิดความสับสนอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า แม้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะบังคับใช้แล้ว แต่ยังคงเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ
โฆษกรัฐบาล ชี้แจงว่า ความสับสนเกิดขึ้นเนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ไม่ได้ระบุ “เวลาห้ามขาย” ไว้โดยตรง แต่ได้กำหนดให้ไปอ้างอิงตาม “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี” (ลงวันที่ 23 มิ.ย. 68) ที่ออกมาแนบท้าย ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าว ยังคงกำหนดเวลาห้ามขายเช่นเดิม คือ อนุญาตให้ขายได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 11.00–14.00 น. และ 17.00–24.00 น.
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ร้านอาหารทั่วไป ยังคงไม่สามารถจำหน่าย หรืออนุญาตให้ลูกค้านั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง “เวลาต้องห้าม” คือ 14.00–17.00 น. ได้
เรื่องนี้ได้สร้างความงุนงงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดยังมีช่วงเวลาดังกล่าวอยู่
หมายเหตุ: ประกาศนี้มีข้อยกเว้นให้ขายได้ตลอดเวลา เฉพาะในอาคารผู้โดยสารสนามบินระหว่างประเทศ, สถานบริการตามกฎหมาย (ผับ บาร์) และในโรงแรมเท่านั้น
จากความสับสนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นัดประชุมเพื่อหาทางออกในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้ โดยนายกฯ คาดว่า จะต้องได้ข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2568
