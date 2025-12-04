พรรคเป็นธรรม ปลด “กัณวีร์” พ้นเก้าอี้เลขาฯ โหวต “อนุทิน” เมินมติพรรค
พรรคเป็นธรรม ปลด กัณวีร์ สืบแสง พ้นตำแหน่งเลขาพรรค หลังโหวต อนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคยังไม่ได้อนุมัติความเห็นชอบ
พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งมติพรรคว่า ปลด นายกัณวีร์ สืบแสง ออกจากตำแหน่ง “เลขาธิการพรรคเป็นธรรม” โดยระบุว่า ”
พรรคเป็นธรรมจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในให้มีความพร้อมและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับผู้นำและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การตัดสินใจทางการเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เคารพต่อข้อบังคับของพรรค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรรคฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
1. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ ได้แสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่ง “หัวหน้าพรรคเป็นธรรม”
2. พรรคมีมติให้ปลด นายกัณวีร์ สืบแสง ออกจากตำแหน่ง “เลขาธิการพรรคเป็นธรรม” มีผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากได้กระทำการอันขัดต่อข้อบังคับพรรค โดย แอบอ้างใช้มติพรรคในการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา โดยมิได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งที่ข้อบังคับพรรคกำหนดให้ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริหารพรรคในประเด็นการสนับสนุนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ พรรคต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติพรรคอย่างเคร่งครัดภายใต้บริบทการเมืองที่กำลังก้าวสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญ พรรคเป็นธรรมจะดำเนินการจัดให้มีการประชุม เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และทีมบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2568 เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำทีมในการเตรียมลงเลือกตั้ง และขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา พรรคเป็นธรรมยืนยันความมุ่งมั่นและจุดยืนในการทำการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ”
