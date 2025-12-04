ข่าว
พริตตี้ถือผ้า โปรโมตเว็บพนันโจ่งแจ้ง กลางราชมังฯ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เจ วรปัฐ แชร์ภาพ พริตตี้ถือผ้า โปรโมตเว็บพนันโจ่งแจ้ง กลางสนามราชมัง ระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย วอนตำรวจจัดการด้วย
เป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก เจ วรปัฐ ของ วรปัฐ อรุณภักดี ผู้สื่อข่าวสายกีฬา ได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่า “โปรโมทเว็บพนันกันโจ่งแจ้งเกิน ดูเหมือนจะไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย ยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดการด้วยนะครับ”
โดยภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพของพริตตี้ ถือป้ายผ้าที่มีข้อความเว็บพนัน ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ระหว่างประเทศไทยกับติมอร์ ซึ่งจบด้วยไทยชนะไปด้วยสกอร์ 6-1
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?
- ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน
- ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ” หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน
