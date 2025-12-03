หวยลาว

ผลหวยลาว 3 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 18:06 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 18:06 น.
60
หวยลาววันนี้ 3 12 68

หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 3 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45

โอกาสคว้าเงินล้านมาถึงอีกครั้งสำหรับนักเสี่ยงโชคที่เฝ้ารอการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว (Laolottery) ซึ่งมีการออกรางวัลเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยในค่ำคืนนี้ (3 ธันวาคม 2568) เป็นงวดประจำวันพุธ ที่พร้อมส่งตรงความตื่นเต้นจาก สปป.ลาว ให้คอหวยไทยได้ลุ้นพร้อมกัน

เตรียมตัวรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลรางวัลได้เลย วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 จะมีการถ่ายทอดสดผลรางวัลประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 3 ธันวาคม 2568 (3/12/68)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

สลากพัฒนา 5/45

  • รอประกาศผลรางวัล

