ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 15:46 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 15:48 น.
64
ช็อก บุกทลายโกดัง หน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง 1.6 แสนชิ้น ส่งขายว่อนเน็ต

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกทลายโกดังยึดหน้ากากอนามัยปลอม กว่า 1.6 แสนชิ้น พร้อมเครื่องสำอางปลอม หลังพบขายว่อนเน็ต เตือนผู้บริโภคระวังของลอกเลียนแบบไม่ได้มาตรฐาน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกค้นโกดังย่านบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งพักสินค้าปลอมรายใหญ่ ตรวจยึดหน้ากากอนามัยปลอม ยี่ห้อดัง “Welcare” และเครื่องสำอางปลอมรวมกว่า 160,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายและอันตรายต่อผู้บริโภคน่าเป็นห่วง

สืบเนื่องจาก เจ้าของแบรนด์ตัวจริง ร้องถูกก๊อปปี้ขายว่อนเน็ต ปนายนิธิดล (สงวนนามสกุล) ตัวแทนรับมอบอำนาจจาก บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบรนด์ “Welcare” ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. หลังตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง ลักลอบจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการรับรองจากบริษัท โดยสงสัยว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

แผนล่อซื้อจับโป๊ะ “ของปลอมเกรดมิลเลอร์”

หลังจากรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ร่วมมือกับผู้เสียหาย วางแผน “ล่อซื้อ” (Test Buy) สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ต้องสงสัยจำนวน 4 ร้าน เมื่อสินค้ามาถึงและทำการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าเป็น “ของปลอม” ทั้งหมด แต่มีความน่ากลัวตรงที่บรรจุภัณฑ์และตัวสินค้าถูกทำเลียนแบบให้เหมือนของแท้เกือบทุกจุด ทั้งขนาด ตัวอักษร และกล่องบรรจุ หากผู้บริโภคไม่สังเกตดีๆ แทบจะแยกไม่ออก

แกะรอยเส้นทางส่งของจนเจอ โกดังลับ เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนเชิงลึกจากเส้นทางการจัดส่งสินค้าและการอำพรางข้อมูลผู้ขาย จนกระทั่งพบเบาะแสสำคัญเชื่อมโยงไปยังโกดังชั้นเดียวแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่กักเก็บสินค้า จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจค้น ยึดของกลางเพียบ จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวนมาก ได้แก่

  • หน้ากากอนามัยปลอมยี่ห้อ Welcare: จำนวน 156,510 ชิ้น
  • กล่องบรรจุหน้ากากอนามัยปลอม Welcare: จำนวน 5,240 ชิ้น
  • โลชั่นปลอมยี่ห้อ BIORE: จำนวน 52 ชิ้น
  • คลีนเซอร์ปลอมยี่ห้อ CETAPHIL: จำนวน 45 ชิ้น รวมของกลางทั้งสิ้น 4 รายการ จำนวน 161,847 ชิ้น

อันตรายของแมสก์ปลอม กรองเชื้อโรคไม่ได้จริง จากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของกลาง ทางบริษัทผู้เสียหายยืนยันว่า หน้ากากอนามัยปลอมเหล่านี้ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้ “ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน” ทั้งการกรองแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ซึ่งหากประชาชนหลงเชื่อซื้อไปใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว

เดินหน้าเอาผิดตามกฎหมาย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน และเตรียมขยายผลเพื่อติดตามตัวเจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในฐานความผิด “มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเอาชื่อ รูป หรือรอยประดิษฐ์ของบุคคลอื่นมาใช้ในทางการค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าเป็นของแท้”

เตือนภัยนักช้อปออนไลน์ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ฝากเตือนพี่น้องประชาชน ให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม “หน้ากากอนามัย” และ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของร่างกายโดยตรง

ควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ (Official Store) หรือร้านที่มีสัญลักษณ์รับรอง

  • ตรวจสอบประวัติการขายและรีวิวให้ดี
  • หลีกเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติ
  • หากพบเบาะแสการขายของปลอม สามารถแจ้งได้ที่ Facebook เพจ “ตำรวจสอบสวนกลาง” หรือเว็บไซต์ https://cib.go.th/

ข่าวอาชญากรรม

