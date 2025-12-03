ข่าว

ด่วน! พายุโซนร้อน “นกเอี้ยง” จ่อขึ้นฝั่ง ฟิลิปปินส์ 4 วันข้างหน้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:54 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:57 น.
พายุนกเอี้ยงกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์ในอีก 4 วันข้างหน้า
พายุนกเอี้ยง/วิลมา จ่อถล่มฟิลิปปินส์ช่วง 6-8 ธ.ค. 68 พัฒนาจากระบบ 93W เป็นพายุโซนร้อน เตือนประชาชนในวิซายาสเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักลม 110 กม./ชม.

ความปั่นป่วนของสภาพอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกกำลังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังมีการแจ้งเตือนด่วนเกี่ยวกับระบบก่อกวนเขตร้อนลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวและมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนชื่อ นกเอี้ยง (Nokaen) ในชื่อท้องถิ่น หรือ วิลมา (Wilma) ตามชื่อสากล โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในอีก 4 วันข้างหน้า

ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ระบุว่า ระบบความแปรปรวนเขตร้อน (Tropical disturbance) หมายเลข 93W หรือ Invest 93W ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดการณ์ว่าจะเริ่มเบนทิศทางลงทางตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ (3 ธ.ค. 68) และมีแนวโน้มสูงที่จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันภายใน 24 ชั่วโมง

ประชาชนในวิซายาสต้องเตรียมรับมือกับพายุนกเอี้ยงที่มีลมแรง
พายุโซนร้อน “นกเอี้ยง” ขึ้นฝั่งที่ไทยไหม?

พายุลูกนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงต่อเนื่องจนกลายเป็นพายุโซนร้อน นกเอี้ยง ก่อนจะเคลื่อนตัวพัดเข้าสู่ภูมิภาควิซายาสตะวันออก (Eastern Visayas) และภูมิภาคบีคอล (Bicol region) ของเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลายด้าน

  • ฝนตกหนักถึงหนักมาก
  • ลมพายุรุนแรงที่คาดการณ์ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางที่ 85 ถึง 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ทะเลมีคลื่นสูงและอันตรายต่อการเดินเรือ
  • น้ำท่วมฉับพลันถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต
  • ความเสียหายร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงน้ำท่วมบ้านเรือนในระดับสูง และถนนถูกตัดขาด
พายุนกเอี้ยงคาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม “พายุนกเอี้ยง” จะไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่เนื่องจากความรุนแรงของพายุถูกจัดอยู่ในระดับที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก หน่วยงานด้านภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ (PAGASA) ได้ออกคำเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งเตรียมการอพยพไปยังที่พักที่ปลอดภัยแล้ว

ความเร็วลมของพายุนกเอี้ยงอาจสูงถึง 110 กม./ชม.
