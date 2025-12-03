นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก
นอร์ทแบงค็อกโพล เปิดสถิติประชาชน ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก ไร้ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดการสื่อสาร
นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.2568 จำนวน 960 คน ทั่วภูมิภาคในประเทศ ประเด็น “ความคิดเห็นต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล” สอบถามประชาชน ในประเด็น การบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลในครั้งนี้มีประสิทธิภาพในระดับใด พบว่า 92.3% ให้ความเห็นว่า รัฐบาลบริหารจัดการแย่มาก แบ่งเป็น แย่มาก 69.20% และ แย่ 23.10% ขณะที่อีก 7.70% ยังมองว่าบริหารจัดการได้ดี
ส่วนคำถามประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ได้คำตอบว่า การช่วยเหลือแย่มาก 76.9% แบ่งเป็น แย่ 46.20% และ แย่มาก 30.70% ขณะเดียวกันประชาชนมีมุมมองว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 15.40% และอีก 7.70% มองว่าช่วยเหลือได้ดี
ขณะที่ “ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ” ผู้ให้สำรวจลงความเห็นว่า แย่ 46.20% และ ปานกลาง 30.80% ส่วนอีก 23% มีมุมมองว่า แย่มาก
สำหรับความเร็วในการแจ้งเตือน”ประชาชนลงความเห็นว่า แย่มาก 46.20% ปานกลาง 30.80% แย่ 15.30% และ ดี 7.70%
ทั้งนี้ ได้สอบถามถึงการสื่อสารของรัฐบาลในเชิงของ ประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ปรากฏว่า ประชาชนผู้ให้สำรวจให้อยู่ในระดับ แย่ 53.80% แย่มาก 30.80% ดี 10% และ ปานกลาง 5.40% พร้อมกันนี้ได้ถามถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร พบว่า แย่ 36% ปานกลาง 41% และ แย่มาก 23%
ส่วนคำถามถึงประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เสียงส่วนใหญ่ มองว่า แย่ 46.20% ปานกลาง 25% แย่มาก 21.10% และ ดี 7.70%
นายสานิต กล่าวว่า ผู้ให้สำรวจทั้งหมดได้รับทราบข่าวสารและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จากช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Line, TikTok ฯลฯ) 84.60% โทรทัศน์ (ข่าวทางฟรีทีวี) 61.50% เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 53.80% แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย 38.50% เพื่อน ครอบครัวคนในชุมชน 30.80% วิทยุ 15.40% และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อบต., เทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน) 7.70%
คำถามต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการจัดการปัญหาน้ำท่วมในส่วนใดมากที่สุด โดยผู้สำรวจต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน (ความเร็วและความทั่วถึงของความช่วยเหลือ) 100% การระบายน้ำ (การติดตั้ง ลอกท่อระบายน้ำ การใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ) 92.30% การจัดการข้อมูลและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ 88%
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้) 84.60% การวางแผนและป้องกันระยะยาว (การสร้างเขื่อน คันกั้นน้ำ การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์) 80% มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 78.50% และการมีส่วนร่วมของชุมชน 69.90%
