ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:31 น.
59

นอร์ทแบงค็อกโพล เปิดสถิติประชาชน ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก ไร้ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขาดการสื่อสาร

นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอร์ทแบงค็อกโพล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เมื่อวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.2568 จำนวน 960 คน ทั่วภูมิภาคในประเทศ ประเด็น “ความคิดเห็นต่อการจัดการและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล” สอบถามประชาชน ในประเด็น การบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลในครั้งนี้มีประสิทธิภาพในระดับใด พบว่า 92.3% ให้ความเห็นว่า รัฐบาลบริหารจัดการแย่มาก แบ่งเป็น แย่มาก 69.20% และ แย่ 23.10% ขณะที่อีก 7.70% ยังมองว่าบริหารจัดการได้ดี

ส่วนคำถามประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ได้คำตอบว่า การช่วยเหลือแย่มาก 76.9% แบ่งเป็น แย่ 46.20% และ แย่มาก 30.70% ขณะเดียวกันประชาชนมีมุมมองว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง 15.40% และอีก 7.70% มองว่าช่วยเหลือได้ดี

ขณะที่ “ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ” ผู้ให้สำรวจลงความเห็นว่า แย่ 46.20% และ ปานกลาง 30.80% ส่วนอีก 23% มีมุมมองว่า แย่มาก

สำหรับความเร็วในการแจ้งเตือน”ประชาชนลงความเห็นว่า แย่มาก 46.20% ปานกลาง 30.80% แย่ 15.30% และ ดี 7.70%

ทั้งนี้ ได้สอบถามถึงการสื่อสารของรัฐบาลในเชิงของ ประสิทธิภาพการสื่อสารกับประชาชน ปรากฏว่า ประชาชนผู้ให้สำรวจให้อยู่ในระดับ แย่ 53.80% แย่มาก 30.80% ดี 10% และ ปานกลาง 5.40% พร้อมกันนี้ได้ถามถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร พบว่า แย่ 36% ปานกลาง 41% และ แย่มาก 23%

ส่วนคำถามถึงประสิทธิภาพการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน เสียงส่วนใหญ่ มองว่า แย่ 46.20% ปานกลาง 25% แย่มาก 21.10% และ ดี 7.70%

นายสานิต กล่าวว่า ผู้ให้สำรวจทั้งหมดได้รับทราบข่าวสารและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จากช่องทางโซเชียลมีเดีย (Facebook, Twitter, Line, TikTok ฯลฯ) 84.60% โทรทัศน์ (ข่าวทางฟรีทีวี) 61.50% เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 53.80% แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย 38.50% เพื่อน ครอบครัวคนในชุมชน 30.80% วิทยุ 15.40% และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อบต., เทศบาล, ผู้ใหญ่บ้าน) 7.70%

คำถามต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการจัดการปัญหาน้ำท่วมในส่วนใดมากที่สุด โดยผู้สำรวจต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน (ความเร็วและความทั่วถึงของความช่วยเหลือ) 100% การระบายน้ำ (การติดตั้ง ลอกท่อระบายน้ำ การใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ) 92.30% การจัดการข้อมูลและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ 88%

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วกว่านี้) 84.60% การวางแผนและป้องกันระยะยาว (การสร้างเขื่อน คันกั้นน้ำ การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์) 80% มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 78.50% และการมีส่วนร่วมของชุมชน 69.90%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:31 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button