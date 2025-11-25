สิ้น ‘ลี ซุนแจ’ ดาราอาวุโส เสียชีวิตวัย 91 ปี ปิดตำนานดาวค้างฟ้าวงการบันเทิง
วงการบันเทิงเกาหลีใต้สูญเสียบุคลากรทรงคุณค่า ลี ซุนแจ (Lee Soon-jae) นักแสดงอาวุโสผู้คร่ำหวอดในวงการมาอย่างยาวนาน เสียชีวิตลงแล้วในวัย 91 ปี เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน ทางต้นสังกัด SG Way Entertainment ยืนยันข่าวเศร้า ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการจัดเตรียมศาลาประกอบพิธี
ลี ซุนแจ เกิดเมื่อปี 1934 ที่เมืองฮเวรยอง จังหวัดฮัมกยองเหนือ (ปัจจุบันอยู่ในเกาหลีเหนือ) ก่อนย้ายมาอาศัยที่กรุงโซลกับปู่ย่าตั้งแต่อายุ 4 ขวบ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมัธยมโซล ก่อนเข้าศึกษาต่อสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงในปี 1960 ในฐานะนักแสดงรุ่นแรกของสถานีโทรทัศน์ KBS ครองสถิติเป็นนักแสดงที่อายุมากที่สุดในเกาหลีที่ยังคงรับงานแสดงต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้าย
นอกเหนือจากผลงานการแสดงละครโทรทัศน์ที่โดดเด่น ลี ซุนแจ ยังมีบทบาทสำคัญในองค์กรวิชาชีพ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักแสดงวิทยุโทรทัศน์เกาหลีถึง 3 สมัยในช่วงทศวรรษ 1970 กับ 1980 อีกทั้งยังเคยเข้าสู่เส้นทางการเมือง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติในปี 1992 เขตจุงนัง กรุงโซล ในนามพรรค Democratic Liberal Party โดยทำหน้าที่รองโฆษกพรรคและเลขาธิการสหภาพสมาชิกรัฐสภาเกาหลี-ญี่ปุ่น
ความสำเร็จล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ลี ซุนแจ สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลแดซัง (Grand Prize) จากเวที 2024 KBS Drama Awards ในฐานะผู้ชนะที่อายุมากที่สุด แม้จะดูเหมือนสุขภาพแข็งแรงในช่วงรับรางวัล แต่ปัญหาสุขภาพเริ่มส่งผลกระทบชัดเจน โดยเขาต้องถอนตัวจากละครเวทีเรื่อง “Waiting for Godot” เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ต่อมาในเดือนเมษายน เขาไม่สามารถเดินทางมาร่วมงาน Korea Producers and Directors Awards ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผู้บริหารค่ายต้นสังกัดรับรางวัลแทน ความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของเขาเพิ่มมากขึ้นเมื่อ ปาร์ค กึนฮยอง (Park Geun-hyeong) เพื่อนนักแสดงอาวุโส ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ระหว่างงานแถลงข่าวละครเวทีว่า พยายามขอเข้าเยี่ยมหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธ ทราบข่าวจากคนอื่นเพียงว่าอาการของลี ซุนแจ ไม่ค่อยสู้ดีนัก ก่อนจะมีการยืนยันข่าวการเสียชีวิตในวันนี้
