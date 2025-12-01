บันเทิง

ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 16:08 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 16:09 น.
178
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ แถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อ Miss Universe ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ ผู้บริหาร TCG ร่อนจดหมายเชิญสื่อร่วมงานแถลงข่าวใหญ่ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา จับตาทิศทางเวทีจักรวาลในมือทุนไทยรายใหม่

วงการนางงามและธุรกิจบันเทิงไทยเตรียมจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้ง เมื่อ บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่มีหัวข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือการประกาศขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization หรือ MUO ซึ่งถือเป็นองค์กรนางงามระดับโลกที่แฟนนาางงามทั่วโลกให้ความสนใจ

การแถลงข่าวครั้งนี้จะนำโดย นายพัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ หรือ JT.Wong ผู้ดำรงตำแหน่ง Founder & CEO ของ ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ที่จะมาเปิดเผยรายละเอียดและทิศทางในการดำเนินงานครั้งสำคัญนี้ด้วยตัวเอง โดยกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าจับตามองสำหรับบทบาทของนักธุรกิจไทยในเวทีระดับสากล โดยทางผู้จัดงานได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลในการดำเนินงานครั้งสำคัญของไทยในเวทีประกวดนางงามระดับโลก ซึ่งสื่อมวลชนและผู้สนใจสามารถรอติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของดีลยักษ์ใหญ่นี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

งานแถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2568
TCG

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม

เรื่อง แถลงข่าว ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization (MUO) เรียน บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว สื่อมวลชน

บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จํากัด จะจัดงานแถลงข่าว TCG ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization (MUO)” โดย นายพัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ (JT.Wong) Founder & CEO ในวัน พุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องบุษราคํา ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ดังกล่าวฯ เพื่อติดตามข้อมูลในการดําเนินงาน ครั้งสําคัญของไทย ในเวทีประกวดนางงามระดับโลก ทั้งนี้ ขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ คุณประภาส จรส รัมย์ ไลน์ไอดี Tikky168 หรือ มือถือ 0837012838 สุดท้ายนี้ ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จํากัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ผลสลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1/12/68 Line News

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน คนเดียวรับเละ 18 ล้าน สลากดิจิทัล 1/12/68

5 วินาที ที่แล้ว
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ แถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อ Miss Universe ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ บันเทิง

ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้

32 นาที ที่แล้ว
บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น บันเทิง

บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่า ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก

34 นาที ที่แล้ว
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.แพร่ลงพื้นที่ เคลียร์ดราม่าครูนึดเสื้อกันหนาวเด็ก ด้านรร.เตรียมปรับปรุงกฎการแต่งกาย

57 นาที ที่แล้ว
เป็กกี้ ศรีธัญญา เปิดใจเกี่ยวกับดราม่าฟ้องแบ่งทรัพย์สินจากอดีตสามี บันเทิง

สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง

58 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวออสซี่ วัย 37 สารภาพล่วงละเมิด ลูกศิษย์วัย 15 ปี หลังคลอดลูก 2 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ ประกาศตั้ง “คาร์สเทน คราเมอร์” นั่งแท่นซีอีโอใหม่แทน ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นเดือนธันวาคม 2568 เดือนสุดท้ายของปี มอบให้เธอนะคนดี ประโยคเด็ดส่งท้ายปีเก่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมหาดใหญ่ยิงปืนใส่เจ็ตสกี ข่าวอาชญากรรม

เคสยิงใส่กู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หนุ่มวัย 30 อ้างหวังเรียกเจ็ตสกี กลับมาช่วยคนช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟฟ้าสายสีแดงเหมาจ่าย 40 บาทต่อวัน เริ่ม 1 ธ.ค. 68 เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1 ธ.ค. 68 รถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง เหมาจ่ายวันละ 40 บาท ไม่จำกัดเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab รีแบรนด์ระบบสะสมคะแนน เป็น GrabCoins ใช้ง่ายกว่า-สะดวกขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา วิจารณ์กฎระเบียบเสื้อกันหนาวที่ล้าสมัยในโรงเรียน ข่าว

อ.เจษฎา สวนกลับ ระเบียบเสื้อกันหนาว ‘ล้าสมัย’ แนะ ควรโฟกัสเรื่องเรียนก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอนเงินน้ำท่วม 9 พัน วันนี้ เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! เงินน้ำท่วม 9000 เข้าบัญชีวันนี้ 3 จังหวัดใต้ สงขลา-สตูล-ปัตตานี 26,571 ครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมจิรงไหม ข่าวการเมือง

ทุกอย่างไปกับน้ำหมด “สส.ลิซ่า” เคลื่อนไหวล่าสุด วอนกรมสุขภาพจิตทำงานเชิงรุก !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดผลการออกรางวัลสลาก N3 งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ลุ้นรางวัลแจ็กพอตพิเศษ เช็กเลยเลขไหนเข้าวิน พร้อมวิธีขึ้นเงินง่าย ๆ ผ่านแอปเป๋าตัง ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 วันนี้ 1 ธ.ค. 68 ผลสลากตัวเลข 3 หลัก เช็กรางวัล 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยส่งตัว สแกมเมอร์จีน 1,208 ชีวิต ทำงานที่เคเคปาร์ค กลับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ไอซ์ พรรคประชาชน วิจารณ์ระบบราชการไทย หัวพูดอย่างหางพูดอีกอย่าง หลังสรยุทธทดสอบระบบเยียวยาน้ำท่วม อธิบดีบอกไม่ต้องใช้เอกสาร แต่คอลเซ็นเตอร์ยืนยันว่าจำเป็น ข่าว

ไอซ์ รักชนก เดือด ปภ. หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง ปม เอกสารเยียวยาน้ำท่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Zootopia 2 กวาด 556 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ช่วงวันขอบคุณพระเจ้า บันเทิง

Zootopia 2 เปิดตัวแรง กวาดรายได้ 556 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก คู่หูป่วน ‘จูดี้-นิค’ คืนจอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
pm 2 5 กลับมาเกินค่ามาตฐานเพราะเผา ข่าว

กรุงเทพจมฝุ่น ! ทั้งเมือง GISTDA เผยกลับมาเผาอีก จุดความร้อนพุ่ง 759 จุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เตรียมแจ้งความ มือดีปล่อยข่าวปลอม เขมรยึดผาอินทรีย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองผู้ว่าการการประปาประกาศจ่ายน้ำประปา หาดใหญ่ สงขลา เต็มระบบในวันพุธนี้ ข่าว

กปภ. ลั่นน้ำประปา หาดใหญ่–สงขลา เต็มร้อยพุธนี้ เพจดังถามย้ำแทนใจชาวบ้าน ชัวร์นะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 16:08 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 16:09 น.
178
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1/12/68

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน คนเดียวรับเละ 18 ล้าน สลากดิจิทัล 1/12/68

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่

หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

สส.แพร่ลงพื้นที่ เคลียร์ดราม่าครูนึดเสื้อกันหนาวเด็ก ด้านรร.เตรียมปรับปรุงกฎการแต่งกาย

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
Back to top button