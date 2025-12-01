ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ ผู้บริหาร TCG ร่อนจดหมายเชิญสื่อร่วมงานแถลงข่าวใหญ่ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา จับตาทิศทางเวทีจักรวาลในมือทุนไทยรายใหม่
วงการนางงามและธุรกิจบันเทิงไทยเตรียมจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้ง เมื่อ บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่มีหัวข้อน่าสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือการประกาศขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization หรือ MUO ซึ่งถือเป็นองค์กรนางงามระดับโลกที่แฟนนาางงามทั่วโลกให้ความสนใจ
การแถลงข่าวครั้งนี้จะนำโดย นายพัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ หรือ JT.Wong ผู้ดำรงตำแหน่ง Founder & CEO ของ ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ที่จะมาเปิดเผยรายละเอียดและทิศทางในการดำเนินงานครั้งสำคัญนี้ด้วยตัวเอง โดยกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าจับตามองสำหรับบทบาทของนักธุรกิจไทยในเวทีระดับสากล โดยทางผู้จัดงานได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลในการดำเนินงานครั้งสำคัญของไทยในเวทีประกวดนางงามระดับโลก ซึ่งสื่อมวลชนและผู้สนใจสามารถรอติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของดีลยักษ์ใหญ่นี้ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม
เรื่อง แถลงข่าว ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization (MUO) เรียน บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว สื่อมวลชน
บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จํากัด จะจัดงานแถลงข่าว TCG ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Organization (MUO)” โดย นายพัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ (JT.Wong) Founder & CEO ในวัน พุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องบุษราคํา ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ดังกล่าวฯ เพื่อติดตามข้อมูลในการดําเนินงาน ครั้งสําคัญของไทย ในเวทีประกวดนางงามระดับโลก ทั้งนี้ ขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ คุณประภาส จรส รัมย์ ไลน์ไอดี Tikky168 หรือ มือถือ 0837012838 สุดท้ายนี้ ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จํากัด
