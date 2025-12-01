ดีเดย์ 1 ธ.ค. 68 รถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง เหมาจ่ายวันละ 40 บาท ไม่จำกัดเที่ยว

ดีเดย์ วันนี้ 1 ธันวาคม 2568 รถไฟฟ้าสายสีแดง เปิดตัวบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สูงสุด 40 บาท เพียงใช้บัตร EMV เดินทางเชื่อมต่อสายสีม่วงได้ไม่จำกัดเที่ยว ลดภาระค่าครองชีพคนชานเมือง
สำหรับชาวชานเมืองที่ต้องเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารถไฟฟ้าบานปลาย รถไฟฟ้าสายสีแดงขานรับนโยบายรัฐบาลหั่นเพดานค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายจบในวันเดียวช่วยเซฟเงินในกระเป๋าคนทำงานและน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาแบบสุดคุ้ม ดีเดย์ 1 ธันวาคม 2568
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ประกาศมาตรการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี ด้วยการเปิดตัวบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน แบ่งค่าใช้จ่ายตามประเภท ดังนี้
- บุคคลทั่วไป (Adult) จ่ายสูงสุดไม่เกิน 40 บาท/วัน
- นักเรียน/นักศึกษา (Student) จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 บาท/วัน
หากวันไหนเดินทางระยะสั้นและค่าโดยสารจริงรวมกันต่ำกว่าราคาเหมาจ่าย ระบบจะหักเงินตามจริง แต่หากเดินทางไกลหรือหลายเที่ยวก็จะหักสูงสุดไม่เกินเพดานที่กำหนด
มาตรการนี้ครอบคลุมการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้ง 2 เส้นทาง และการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้แก่
- สายธานีรัถยา : ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรังสิต
- สายนครวิถี : ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีตลิ่งชัน
- เชื่อมต่อ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)
เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 (ระยะเวลา 1 ปี) ใช้เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการ 05.00 น. ถึงปิดให้บริการ 24.00 น. โดยต้องใช้บัตรที่มีสัญลักษณ์ EMV ในการแตะเข้า-ออกระบบ ได้แก่ บัตร MANGMOOM EMV, บัตร EMV Contactless (บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ของธนาคารต่างๆ) และ บัตร MRT EMV
สาวนกลุ่มเปราะบางยังได้รับสิทธิ์เดิม ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องกังวล ท่านยังคงได้รับส่วนลดพิเศษ หรือสิทธิ์ยกเว้นค่าโดยสารตามเกณฑ์สิทธิประโยชน์เดิมที่เคยได้รับ
ทั้งนี้ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท. ยืนยันว่าองค์กรพร้อมขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1690 (ตลอด 24 ชั่วโมง) Facebook/Twitter/Instagram/TikTok: RED Line SRTET และ เว็บไซต์ www.srtet.co.th
