เหตุสลด เครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศในซิดนีย์ ทำนักบินเสียชีวิต 1 ราย
เกิดเหตุเครื่องบินเล็ก 2 ลำชนกันกลางอากาศระหว่างทำการฝึกบิน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ ออสเตรเลีย ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต 1 ราย
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อนักบินรายหนึ่งเสียชีวิต หลังจากเครื่องบินเล็กสองลำชนกันกลางอากาศ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์
หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 11:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่สนามบินแนปเปอร์ ฟิลด์ ในเวดเดอร์เบิร์น (Wedderburn) เครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินเล็กชนิด Van’s RV-7 สองลำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบินแบบหมู่ (Formation Flight) ร่วมกับเครื่องบินอีกสองลำ
สำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของออสเตรเลีย (ATSB) เปิดเผยในแถลงการณ์ว่า เครื่องบินลำหนึ่งสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย แต่นักบินของเครื่องบินอีกลำที่ชนกันกลางอากาศตกกระแทกพื้นและเสียชีวิตคาที่
ตำรวจได้รับแจ้งว่าเครื่องบินทั้งสองลำชนกันกลางอากาศ โดยเครื่องบินลำหนึ่งตกลงไปในพุ่มไม้ใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่พบร่างของนักบินผู้เสียชีวิตในบริเวณนั้น ส่วนนักบินของเครื่องบินอีกลำนั้นปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
จอห์น ทารู ผู้ที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตและเป็นสมาชิกของชมรมอากาศยานกีฬา NSW ประจำเวดเดอร์เบิร์น กล่าวว่า พวกเขามักจะฝึกบินหมู่กัน “เกือบทุกสุดสัปดาห์”
“แต่วันนี้ค่อนข้างมีลมแรง ทำให้มีคนหนึ่งดึงเครื่องออกไปก่อน แล้วอีกคนก็ตามไป” นายทารูกล่าว “ผมได้ยินเสียงดังสนั่น ในตอนแรกผมนึกว่ามีคนเอาเครื่องบินมาลงจอดบนโรงเก็บเครื่องบินของผม พอผมออกไปดู ก็ไม่พบใคร แล้วอีกสิบนาทีต่อมารถพยาบาลก็มาถึง ซึ่งห่างจากโรงเก็บเครื่องบินของผมไปไม่กี่เมตรเท่านั้น” เขากล่าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียสมาชิกของชมรม
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนความปลอดภัย 4 คนของ ATSB กำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐาน โดยจะดำเนินการสำรวจแผนที่บริเวณที่เกิดเหตุ, ตรวจสอบซากเครื่องบิน, และกู้คืนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปตรวจสอบต่อที่กรุงแคนเบอร์รา
เจ้าหน้าที่ยังเตรียมสอบปากคำนักบินคนอื่น ๆ ที่ร่วมบินหมู่ในวันเกิดเหตุ รวมถึงพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะรวบรวมข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการควบคุมการจราจรทางอากาศ, ข้อมูลการติดตามเที่ยวบิน, บันทึกนักบินและการบำรุงรักษาเครื่องบิน, รวมถึงข้อมูลสภาพอากาศด้วย
รายงานเบื้องต้นของ ATSB จะถูกเปิดเผยในอีกประมาณสองเดือนข้างหน้า ก่อนที่จะมีรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้น
อ้างอิง : www.abc.net.au
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
