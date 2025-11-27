บุ๋ม ปนัดดา รู้แล้วสาเหตุ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจทีมกู้ภัย
รู้ต้นตอ! บุ๋ม ปนัดดา เผยสาเหตุทำ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โกรธแค้น-ไม่พอใจ ทีมอาสากู้ภัยขับเรือผ่าน เพราะเรื่องปากท้อง!
นับเป็นอีกหนึ่งคนดังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นคนแรก ๆ วันแรก ๆ เลย สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดง-พิธีกร และประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เธอเป็นคนที่ได้เห็นภาพความเดือดร้อน รวมถึงสภาวะอารมณ์ของชาวบ้านทุกคน
ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยพูดถึงสาเหตุที่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยบางส่วนเกิดความโกรธ แค้น และไม่พอใจหลังจากได้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยขับเรือหรือเจ็ทสกีเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วม โดยระบุว่า
“อาหารไม่เพียงพอ ! สาเหตุนึงที่ชาวบ้านโกรธแค้น เพราะเรือกู้ภัยผ่านไป แต่ไม่มีอาหาร มีจุดไหนที่พร้อมจะตั้งครัวกลางให้เราไหมคะ หมื่นกล่องเราก็พร้อมลุย ขอแค่มีจุดที่สามารถทำกับข้าวได้ ใครพร้อมทักมาค่ะ หาดใหญ่หาจุดลงยาก เพราะน้ำท่วมกันหมดเลยค่ะ”
