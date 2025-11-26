ทุบสถิติ “Idol” เพลงดังจาก YOASOBI ทำยอดสตรีมทะลุ 1,000 ล้านครั้งเร็วสุดในประวัติศาสตร์ Oricon

ยังคงอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่องสำหรับเพลง Idol ของศิลปินญี่ปุ่น YOASOBI ที่ล่าสุดกลายเป็นเพลงที่มียอดสตรีมสะสมทะลุ 1,000 ล้านครั้ง เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
เพลง “Idol” (アイドル) ของวง YOASOBI ได้สร้างประวัติศาสตร์บน “Oricon Weekly Streaming Ranking” ฉบับล่าสุดที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน โดยเป็นเพลงที่สองในประวัติศาสตร์ของ Oricon ที่มียอดสตรีมสะสมทะลุ 1,000 ล้านครั้ง ต่อจากเพลง “Yoru ni Kakeru” ของพวกเขาเอง และยังเป็นเพลงที่ทำสถิตินี้ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วย
เพลง “Idol” ทำยอดสตรีมรายสัปดาห์ไป 1,703,028 ครั้ง ทำให้ยอดสตรีมสะสมรวมอยู่ที่ 1,001,263,790 ครั้ง โดยใช้เวลาเพียง 137 สัปดาห์นับตั้งแต่เข้าสู่ชาร์ตครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2023 ทำลายสถิติเพลง “Yoru ni Kakeru” และกลายเป็นเพลงที่ทำยอดสตรีมถึง 1,000 ล้านครั้งได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Oricon
นอกจากนี้ YOASOBI ยังเป็นศิลปินเดียวในประวัติศาสตร์ Oricon Weekly Streaming Ranking ที่มีเพลงทำยอดสตรีมสะสมเกิน 1,000 ล้านครั้งถึงสองเพลง
ด้าน ริระ อิคุตะ (Ikura) และ อายาเสะ (Ayase) 2 คู่หูวง YOASOBI ได้เผยความรู้สึกว่า “เรารู้สึกดีใจมาก ก่อนหน้านี้ เพลงที่ทำยอดสตรีมถึง 1,000 ล้านมีแค่เพลง “Yoru ni Kakeru” เท่านั้น ดังนั้นการที่เราสามารถทำลายสถิติของตัวเองได้อีกครั้งจึงเป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่เลย เรารู้สึกจากใจจริงว่า ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนี้เกิดขึ้นได้เพราะแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด”
“เพลง “Idol” กลายเป็นเพลงที่เปิดประตูบานใหม่ๆ ให้กับ YOASOBI มากมาย เรารู้สึกว่าเพลงนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนมากมาย ทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก YOASOBI ไม่ว่าจะเป็นการได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีใหญ่ๆ ในต่างประเทศ หรือคอนเสิร์ตเดี่ยวในหลายประเทศ ทุกโอกาสที่ได้รับนั้นมาจากเพลง “Idol” ก็ว่าได้”
“อบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด พวกเราจะไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้ แต่จะมุ่งมั่นส่งมอบผลงานที่เหนือกว่า และมอบความตื่นเต้นที่มากกว่าเดิมต่อไป ขอฝากติดตามและสนับสนุน YOASOBI ด้วยนะ”
อ้างอิง : www.oricon.co.jp
