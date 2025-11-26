ชำแหละ “ระบบราชการ” พังไม่เป็นท่า สทนช.-สสน. ไร้หัวเรือใหญ่รับมือวิกฤต ปล่อยหาดใหญ่จมบาดาลปี 2025
สื่อมวลชนอาวุโส โพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ชี้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นสะท้อนความล้มเหลวของ “ทีมหน้าห้อง” และระบบราชการที่ทำให้ผู้นำประเทศตัดสินใจพลาดจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง
นายสถาพรระบุว่า รู้สึกสับสน โกรธเมื่อได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของนายกฯ อนุทินในงานเลี้ยงคืนวันที่ 24 พ.ย. 68 ที่กล่าวว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นเหตุไม่คาดฝัน และเป็นน้ำจากนอกพื้นที่ ซึ่งในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ การที่น้ำจากอำเภอสะเดาไหลเข้าท่วมหาดใหญ่เป็นเรื่องปกติทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ควรใช้คำว่าไม่คาดฝัน
จุดที่น่าตกใจที่สุดคือการสื่อสารข้อมูลที่ผิดพลาดในวันที่ 23 พ.ย. ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รายงานว่าน้ำกำลังลดและจะกลับสู่ภาวะปกติในวันที่ 25 พ.ย. ข้อมูลนี้ถูกส่งต่อไปยัง นายกฯ อนุทิน ทำให้ท่านให้สัมภาษณ์เน้นไปที่เรื่องการเยียวยา ทั้งที่ในความเป็นจริง วันนั้น (23 พ.ย.) ฝนกำลังตกหนักมหาศาลที่ต้นน้ำอย่าง อ.สะเดา และ อ.นาหม่อม
“มวลน้ำมหาศาลกำลังพุ่งมาหาดใหญ่ มันจึงไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องเยียวยา หรือผัดข้าว แต่เป็นเวลาที่ต้องเร่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และสถาปนาระบบสื่อสารที่กำลังจะล่มเพราะไฟดับ” สถาพร ระบุ
วิกฤตขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในศูนย์สั่งการ นายสถาพรตั้งคำถามถึงทีมงานและที่ปรึกษาข้างกายผู้นำ ว่าเหตุใดจึงไม่มีใครทักท้วงหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ามันยังไม่จบ น้ำก้อนใหญ่กำลังจะมา พร้อมชำแหละสถานะของหน่วยงานหลักที่ควรจะเป็นมันสมองในการจัดการน้ำ แต่กลับไร้บทบาทในช่วงวิกฤต
สทนช. (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) เลขาธิการฯ คนเก่าเกษียณ คนใหม่ย้ายมาจากสภาพัฒน์ฯ ทำงานได้เพียง 1 เดือนก็มีคำสั่งย้ายกลับสภาพัฒน์ฯ มีผลวันที่ 24 พ.ย. พอดี ทำให้ช่วงวิกฤตไม่มีการตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีเพิ่งรับตำแหน่งใหม่ และเพิ่งจัดชุดใหญ่ลงพื้นที่เมื่อ 25 พ.ย. ซึ่งช้ากว่าสถานการณ์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ผู้อำนวยการเงียบหาย ไม่ปรากฏตัวทางหน้าสื่อเพื่อให้ข้อมูลวิชาการแก่ฝ่ายบริหาร
นายสถาพรทิ้งท้ายว่า เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ในปี 2025 ซึ่งเทคโนโลยีการพยากรณ์ก้าวหน้าไปไกล และประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญเก่งๆ มากมาย แต่บุคคลเหล่านี้กลับไม่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล ปล่อยให้ผู้นำได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด จนนำมาสู่การจัดการที่ล้มเหลวท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชน
