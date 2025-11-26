“ชาดา” บอกไม่เคยเห็น รบ. ไหนได้รับคำชม หลัง “อนุทิน” ถูกสับบริหารน้ำท่วม
ชาดา บอกไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนได้รับคำชม ภายหลังจากที่รัฐบาลของนายอนุทินถูกวิจารณ์ว่าบริหารน้ำท่วมล้มเหลว เชื่อผู้ใหญ่วางแผนหมดแล้ว
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางพร้อมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมหาดใหญ่ นอกจากนี้ยังจะลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้
โดยนายชาดาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดงานน้ำของนายอนุทินว่า ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนในโลกได้รับคำชม แต่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไร หลังจากนั้นจะได้รับคำชมว่าจะเยียวยาอย่างไร เรื่องที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ได้วางแผนไว้หมดแล้ว
นอกจากนี้นายชาดากล่าวอีกด้วยว่า วันนี้ได้นำสิ่งของไปช่วยเหลือ เป็นอาหารแห้ง ไข่ไก่ 60,000 ฟอง เจ็ทสกี 4 ลำ เรือท้องแบน 5 ลำ โดยระดมนักเจ็ทสกีทีมชาติ ลงไปช่วยเหลือเพื่อช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ส่วนการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีการจัดระบบ ไม่ใช่ต่างคนต่างช่วย ต้องมีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉุกละหุก อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
