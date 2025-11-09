ข่าว

น่ากลัวมาก จีนเทาจากเขมร ตั้งฐานกรุงเทพ ใช้ AI สร้างคลิปเหยื่อ หันซ้ายขวา หลอกแอปธนาคาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 18:18 น.
66

9 พฤศจิกายน 2568 – ตำรวจบุกทลายแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนกลางคอนโดหรูย่านสุขุมวิท พบใช้นวัตกรรมสุดอันตราย ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อใช้สวมรอยหลอกระบบยืนยันตัวตน (KYC) ของธนาคาร

ตำรวจสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนต้องสงสัย 4 ราย เพิ่งเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ทั้งหมดได้แอบขนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เข้าไปในคอนโดมิเนียมหรู ภายในซอยสุขุมวิท 16

เจ้าหน้าที่ได้แฝงตัวเป็นช่างอาคารเข้าไปตรวจสอบ จนพบว่ามีการเปลี่ยนห้องเป็นฐานบัญชาการ แหล่งมั่วสุมยาเสพติด

ต่อมา เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ได้สั่งการใช้ยุทธวิธีบุกเข้าจับกุมอย่างฉับพลัน ทำให้กลุ่มผู้ต้องหาไม่ทันตั้งตัว และไม่สามารถทำลายพยานหลักฐานในคอมพิวเตอร์ได้

จากการตรวจค้นห้อง พบคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 60 เครื่อง ยาเสพติดยาไอซ์ จำนวน 2 ถุง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง 4 ราย ไปสอบสวนขยายผลต่อไป

พฤติการณ์คือใช้ AI นำ ภาพนิ่งใบหน้าของเหยื่อผู้เสียหาย มาป้อนเข้าสู่ระบบ AI เพื่อสร้างเป็นคลิปวิดีโอที่ใบหน้าสามารถขยับได้ เช่น หันหน้าซ้าย-ขวา กะพริบตา หรืออ้าปาก ตามคำสั่ง

จากนั้น กลุ่มผู้ต้องหาจะนำคลิปที่ AI ไปใช้หลอกระบบ KYC (Know Your Customer) ของธนาคาร เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะทำให้ผู้เสียหายที่ถูกขโมยภาพไปใช้ กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

GISTDA เตือนด่วน ลุ่มเจ้าพระยา ท่วมแล้ว 4.9 แสนไร่ 7 จังหวัด เสี่ยงท่วมเพิ่ม 3.5 แสนไร่

45 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซลต้า บีโก้ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 พ.ย. 68 ส่องด่วนหวยออกวันอาทิตย์

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น่ากลัวมาก จีนเทาจากเขมร ตั้งฐานกรุงเทพ ใช้ AI สร้างคลิปเหยื่อ หันซ้ายขวา หลอกแอปธนาคาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รักชนกศรีนอกตรวจสอบสนามกีฬานราธิวาส ข่าวการเมือง

รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตยหัทยาบำรุงสุขอายุ 32 ปี บาดเจ็บ ข่าวกีฬา

อัปเดตอาการเจ็บ “เตย หัทยา” หลังช่วย Saga HM เก็บชัย 7 นัดรวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี บันเทิง

วีเจจ๋า โพสต์ช่วยน้ำท่วมสิงห์บุรี เผยเป็นแบบนี้มา 2 เดือน ชาวบ้าน 460 ชีวิตแย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหววันนี้ 9 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ (9 พ.ย.) ขนาด 5.8 ลึก 10 กม.ที่หมู่เกาะอันดามัน อินเดีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พายัก สีพะนม ดาวเตะ MVP กัปตันทีมโรงเรียนอบจ.ชัยนาท ติดทีมชาติลาวลุยซีเกมส์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สชิลี ขอโทษถ่ายคลิปสูด “แป้ง” บนแขน ขณะเก็บตัวที่ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ราโย่ บาเยกาโน่ พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทำเนียบขาวโต้ “ทรัมป์” ไม่ได้หลับ หลังมีภาพนั่งปิดตาระหว่างงานแถลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน โพสต์ถามรัฐบาล ปมเขากระโดง กับแข่ง MotoGP งบ 4 พันล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าว

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังยกเคสจากญี่ปุ่น พบก้อนเชื้อที่ลิ้นหัวใจในเด็ก 4 ขวบ จุดเริ่มต้นมาจากฟันผุ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอล 7 สี เพจโรงเรียนอบจ ชัยนาท ข่าวกีฬา

มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอลแฟนนิง พรีเดเตอร์ภาคใหม่ บันเทิง

แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 18:18 น.
66
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เซลต้า บีโก้ พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

อินเตอร์ มิลาน พบ ลาซิโอ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 พ.ย. 68 ส่องด่วนหวยออกวันอาทิตย์

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
รักชนกศรีนอกตรวจสอบสนามกีฬานราธิวาส

รอบนี้มาเป็นคลิป! ไอซ์ รักชนก ซัดงบสนามกีฬา 181 ล้าน สร้าง 13 ปีไม่เสร็จ

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
Back to top button