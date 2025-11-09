น่ากลัวมาก จีนเทาจากเขมร ตั้งฐานกรุงเทพ ใช้ AI สร้างคลิปเหยื่อ หันซ้ายขวา หลอกแอปธนาคาร
9 พฤศจิกายน 2568 – ตำรวจบุกทลายแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนกลางคอนโดหรูย่านสุขุมวิท พบใช้นวัตกรรมสุดอันตราย ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อใช้สวมรอยหลอกระบบยืนยันตัวตน (KYC) ของธนาคาร
ตำรวจสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนต้องสงสัย 4 ราย เพิ่งเดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ทั้งหมดได้แอบขนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เข้าไปในคอนโดมิเนียมหรู ภายในซอยสุขุมวิท 16
เจ้าหน้าที่ได้แฝงตัวเป็นช่างอาคารเข้าไปตรวจสอบ จนพบว่ามีการเปลี่ยนห้องเป็นฐานบัญชาการ แหล่งมั่วสุมยาเสพติด
ต่อมา เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ได้สั่งการใช้ยุทธวิธีบุกเข้าจับกุมอย่างฉับพลัน ทำให้กลุ่มผู้ต้องหาไม่ทันตั้งตัว และไม่สามารถทำลายพยานหลักฐานในคอมพิวเตอร์ได้
จากการตรวจค้นห้อง พบคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 60 เครื่อง ยาเสพติดยาไอซ์ จำนวน 2 ถุง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง 4 ราย ไปสอบสวนขยายผลต่อไป
พฤติการณ์คือใช้ AI นำ ภาพนิ่งใบหน้าของเหยื่อผู้เสียหาย มาป้อนเข้าสู่ระบบ AI เพื่อสร้างเป็นคลิปวิดีโอที่ใบหน้าสามารถขยับได้ เช่น หันหน้าซ้าย-ขวา กะพริบตา หรืออ้าปาก ตามคำสั่ง
จากนั้น กลุ่มผู้ต้องหาจะนำคลิปที่ AI ไปใช้หลอกระบบ KYC (Know Your Customer) ของธนาคาร เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะทำให้ผู้เสียหายที่ถูกขโมยภาพไปใช้ กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตแดนกิมจิ แห่ขุดคลิปเก่า “ซึงรี” อดีตบอยแบนด์ อวยเขมรฉ่ำ กลางเวทีแก๊งจีนเทา
- ปู รำมะนา ดาราจักรๆ วงศ์ๆ ป่วยมะเร็ง ถูกมิจฉาชีพหลอกซ้ำ เงินก้อนสุดท้ายหายเกลี้ยง
- “แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: