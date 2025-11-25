“หนุ่มเมืองจันท์” สับ “อนุทิน” ตั้ง “ธรรมนัส” ดูน้ำท่วม แต่โผล่เปิดงานเชียงใหม่
หนุ่มเมืองจันท์ สับแหลกการทำงาน อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส ดูน้ำท่วม แต่มีภาพโผล่เปิดงานเชียงใหม่ ชี้น้ำท่วมรอบนี้สะท้อนฝีมือบริหารวิกฤติ
สรกล อดุลยานนท์ หรือ หนุ่มเมืองจันท์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ สะท้อนถึงฝีมือการบริหารวิกฤตของรัฐบาล “อนุทิน ชาญวีรกูล” ได้ชัดเจนที่สุด
รัฐบาลประเมินความร้ายแรงของวิกฤตครั้งนี้ต่ำเกินจริง ทั้งที่ลงพื้นที่ไปแล้ว
ไม่มีการตั้งหน่วยบัญชาการในพื้นที่ และสร้างระบบการสื่อสารที่จุดเดียวเพื่อให้คนหาดใหญ่รู้สถานการณ์และความช่วยเหลือ
ระบบจัดการในพื้นที่ก็สับสนและปั่นป่วน จำได้ว่าสมัยรัฐบาลเพื่อไทยที่เกิดเหตุน้ำท่วมและโคลนถล่มที่ “แม่สาย” เขาให้ “ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์“ รมช.มหาดไทยเป็นประธาน พล.อ.ณัฐพล เป็นที่ปรึกษา ทั้งคู่อยู่ประจำการที่ ”แม่สาย“ เลย และตั้งพล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นคนบริหารจัดการในพื้นที่
ให้ “มหาดไทย” เป็นคนนำ เพราะมีอำนาจสั่งการในพื้นที่ และ “ทหาร” เป็นคนลุย การจัดการในพื้นที่จึงเป็นระบบมาก
แต่รัฐบาลชุดนี้ ตั้ง ”วอร์รูม“ ขึ้นมาให้ ”ธรรมนัส พรหมเผ่า“ เป็นประธาน ช่วงบ่ายประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่นายกฯอนุทิน เป็นประธาน ”ธรรมนัส“ ไม่เข้าประชุม พอถามถึงแล้วรู้ว่าไม่ได้วิดีโอเข้ามา นายกฯต้องแก้เกมด้วยการบอกว่า ”ธรรมนัส“ คงอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ แต่มีภาพข่าวชัดเจนว่าวันนั้นเขาไปเป็นประธานเปิดงานที่ ”เชียงใหม่“
ใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียเมื่อคืนคงจะรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกัน มีผู้คนมากมายรอคอยความช่วยเหลือ ทั้งที่ติดอยู่บนชั้นสองของบ้าน หรืออยู่บนหลังคา มีเด็ก คนแก่ คนป่วย แต่ละคนไม่ได้ทานอาหารมาแล้ว 2-3 วัน ไม่ใช่แค่วันเดียว ญาติพี่น้องที่อยู่นอกพื้นที่ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือทุกช่องทาง
น่าสงสารและเศร้ามาก น้ำท่วมที่ “หาดใหญ่” ครั้งนี้ สะเทือนไปทั้งประเทศ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ
- “เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้วรัฐบาล หลังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
- “ลิซ่า” เบรก “อนุทิน” เลิกผัดข้าว จี้โชว์ฝีมือบริหารภาวะวิกฤติน้ำท่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: