เปิดคลิประทึก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต หลังความช่วยเหลือไม่ถึง
คลิปไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเดินไต่สายเน็ต เหตุเกิดที่ถนนพิชัย หลังความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ยังไปไม่ถึง
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kang Namthip โพสต์ข้อความระบุว่า “เห็นใจพวกเราด้วย. อีกหลายชีวิตที่ยังรอความหวังที่จะออกไป น้ำขึ้นชั้น 2 แล้วอาหารน้ำเริ่มหมด
ช่วยด้วยค่ะ ติดต่อหน่วยไหนไม่ได้เลย ถนนพลพิชัย วัดพุทธิการาม หน้าวัดปลักกริมใน 0863842409 0808515833”
นอกจากนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวยังได้โพสต์คลิป ผู้ประสบภัยเลือกจะเสี่ยงชีวิตไต่ไปตามสายอินเตอร์เน็ต เพื่อพยายามออกจากพื้นที่ที่ถูกตัดขาดและออกไปขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ถนนพลพิชัย หน้าวัดพุทธิการาม วัดปลักกริมใน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างมาก และยังคงมีประชาชนรอคอยขอความช่วยเหลืออยู่
