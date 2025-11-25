ข่าว

กราบหัวใจ สาวป่วยภาวะเอดส์ CD4 เหลือ 6 ผอมหนังติดกระดูด ฮึดสู้ 3 เดือนกลับมาแข็งเหมือนคนปกติ

โซเชียลแห่ชื่นชม ‘กิ๊ฟ กุสุมา’ สาวผู้ป่วย HIV โชว์ภาพเปลี่ยนชีวิต จาก CD4 เหลือ 6 น้ำหนัก 33 กก. ฮึดสู้ดูแลตัวเอง 3 เดือน กลับมาสวยสุขภาพดี สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

สาวหัวใจแกร่งแชร์ประสบการณ์สู้โรค จาก CD4 เหลือ 6 กู้ร่างพังกลับมาสวยปิ๊งใน 3 เดือน ลบทุกคำสบประมาท

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กิ๊ฟ กุสุมา ได้แชร์เรื่องราวส่วนตัวผ่านแคปชันที่บอกเล่าความเจ็บปวดในอดีตกับความภาคภูมิใจในปัจจุบันว่า ครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ในสภาวะเอดส์เต็มขั้น มีค่า CD4 (ระดับเม็ดเลือดขาวที่บ่งบอกภูมิคุ้มกันร่างกาย) เหลือเพียง 6 เซลล์/ลบ.มม. และน้ำหนักตัวลดฮวบเหลือเพียง 33 กิโลกรัม สภาพร่างกายในขณะนั้นซูบผอมจนเห็นกระดูกและมีรอยโรคตามผิวหนัง

เธอเล่าถึงผลกระทบทางสังคมที่ต้องเผชิญอย่างหนักหน่วง ว่าถูกผู้คนรอบข้างแสดงท่าทีรังเกียจ ใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจว่า “สภาพน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยง เห็นแล้วกินข้าวไม่ลง” ส่งผลกระทบต่ออาชีพค้าขายที่ไม่มีใครกล้าซื้อของ หนำซ้ำยังต้องเผชิญความโดดเดี่ยวเมื่อญาติมิตรตีตัวออกห่างเพราะกลัวติดโรค ทำให้เธอต้องแยกตัวไปอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าทุ่งนาเพียงลำพัง หุงหาอาหารกินเองทั้งน้ำตา

อย่างไรก็ตาม หญิงสาวรายนี้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและคำดูถูก ตัดสินใจลุกขึ้นสู้ ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ระบุว่าใช้เวลาเพียง 3 เดือนในการกอบกู้ร่างกายและจิตใจ จนสามารถกลับมามีน้ำหนักตัวปกติ ผิวพรรณสดใส และสุขภาพแข็งแรงอีกครั้ง

“วันนี้ฉันข้ามผ่านมาละ อดทนมาตลอด ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอด เหมือนได้ชีวิตใหม่” กิ๊ฟ กุสุมา ระบุในโพสต์ พร้อมติดแฮชแท็ก #นักสู้ และ #ผู้ติดเชื้อHivสภาวะเอดส์CD4เหลือ6 เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือกำลังใจ และต้องการลบคำสบประมาทของคนที่เคยดูถูก

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่ส่งต่อพลังบวกให้กับผู้คนที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพหรือท้อแท้ในชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุด หากมีใจที่เข้มแข็งและมีวินัยในการรักษา ก็สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

“หนูติดเชื้อHivสภาวะเอดส์CD4เหลือ6เข้าสภาวะเอดส์ระยะสุดท้าย หนูเคยท้อเคยร้องไห้โดนคนรอบข้างรังเกลียดไม่มีไครกล้าเข้าไกล้ ไลฟ์สดขายของกินปักตะกร้าคนก็ด่ารังเกลียดว่าอีเอดส์ใครจะซื้อใครจะกินลงอยู่คนเดียว ไม่มีคนหาข้าวหาน้ำไห้กินต้องทำกินเองเดินไม่ค่อยได้ใส้แพมเพิ้สล้มบ่อยเพราะผอมมากน้ำหนักลงจนเหลือแค่33

ไม่กล้าส่องกระจกกลัวตัวเองนอนร้องไห้ทุกวันเหมือนรอวันตุย ญาติหนีห่างหมดเพราะกลัวและรังเกลียดเราบวกกับเราไม่มีเงินเขาถึงปล่อยทิ้งไห้อยู่คนเดียวในบ้านติดทุ่งนาป่า แต่พอไปหาหมอเริ่มรับยาคุณหมอไห้กำลังใจตลอดจนทำไห้หนูลุกขึ้นสู้ ทานยาตรงเวลาสม่ำเสมอ เรามีโรคฉวยโอกาสเยอะปอดติดเชื้อรา ตับ มีไวรัสเป็นหลักล้านใครเห็นก็คิดว่าตุยแน่นอน ก็คือสภาวะเอดส์แล้ว

หลังทานยาแรกๆเวียนหัวหน้าบวมแดงตุ่มขึ้นทั้งตัวจนคนเห็นชัดว่ามีแผลน้ำหนองตุ่มท้้งตัวที่นอนหมอนมีแต่คราบเaือด พอทานได้2เดือนเริ่มดีขึ้นผิวเริ่มใสเริ่มอ้วนขึ้นทานอาหารได้เยอะกินบ่อยๆเราฟื้นตัวแบบไวมากหาครีมออยทาผิวเพราะโรคนี้จะผิวแห้งมากพกยาแก้แพ้ติดกระเป๋าไว้เพราะโรคนี้ภูมิคุ้มกันบกพร่องจะแพ้ได้ง่าย

พอดีขึ้นเราเริ่มแต่งตัวเริ่มอยากกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อยากบอกทุกคนที่กำลังท้อแท้ไห้สู้นะค่ะรู้ว่าติดเชื้อก็รีบไปหาหมอทานยารักษารับยาใช้สิทธิ์30บาทไม่หายขาดแต่คุณจะได้ชีวิตกลับมาอีกครั้ง ขอเป็นกำลังใจไห้ผู้ติดเชื้อทุกคนค่ะเราจะสู้ไปด้วยกัน ขอบคุณสื่อต่างๆที่แชร์เรื่องราวของหนูขอบคุณค่ะ อยากได้ทุกคนเข้าใจผู้ติดเชื้อไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป และทานยาสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องรังเกลียดกัน ผู้ติดเชื้อก็คนเหมือนกัน”

