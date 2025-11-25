ข่าว

ด่วนที่สุด! เทศบาล “ทุ่งสง” ขึ้นธงแดง อพยพ 22 ชุมชนหนีน้ำท่วมเย็นนี้

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 18:20 น.
เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุด (ธงแดง) เปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 22 ชุมชนให้เตรียมอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันที หลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากต้นน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน

เทศบาลเมืองทุ่งสงออกประกาศแจ้งเตือนด่วนที่สุด ระบุว่ามวลน้ำปริมาณมากจากพื้นที่ต้นน้ำกำลังไหลเข้าสู่เขตเทศบาล คาดการณ์ว่าจะถึงพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันนี้ เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันรุนแรง จึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 22 ชุมชนเตรียมความพร้อมในการอพยพ เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า เอกสารสำคัญ ยานพาหนะ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย และระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด

จากการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 17.50 น. ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลเผยให้เห็นระดับน้ำที่เริ่มท่วมขังผิวจราจรและเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนในหลายจุดสำคัญ อาทิ ชุมชนท่าแพใต้, ชุมชนตลาดใน, ถนนเส้นทุ่งสง-นาบอน (ทางไปวัดโคกสะท้อน), บริเวณหนองป่าแก่ และซอยหลังคอกวัว (นาเหนือ) โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนกลุ่มฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัด รวม 20 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.ท่าศาลา, อ.พิปูน, อ.พรหมคีรี, อ.ลานสกา, อ.พระพรหม, อ.ถ้ำพรรณรา, อ.นาบอน, อ.ทุ่งใหญ่, อ.ฉวาง, อ.ช้างกลาง, อ.ปากพนัง, อ.หัวไทร, อ.ทุ่งสง, อ.ร่อนพิบูลย์, อ.จุฬาภรณ์, อ.ชะอวด, อ.เชียรใหญ่, อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.นบพิตำ โดยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ริมห้วย คลอง และที่ลาดเชิงเขา

ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7541 1111 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบระดับน้ำแบบ Realtime ได้ที่เว็บไซต์ https://www.google.com/search?q=tsgcctv.fortiddns.com และติดตามสถานการณ์ฝนได้ที่ trang-basin.thaiwater.net

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 18:20 น.
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

