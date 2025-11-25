ชูวิทย์ เดือดโพสต์แฉ “รัฐล้มเหลว” ร่ายยาวซัดแหลกทุกวงการ ขาดคุณธรรมค้ำจุน
จี้ใจดำ! ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แฉแหลกสะเทือนทุกวงการ ลั่น “รัฐล้มเหลว” คุกมีบริการพิเศษ-ตร.ซื้อเก้าอี้-แจกเงินหวังคะแนนเสียง-น้ำท่วมซ้ำซากแก้ไม่ได้
ช่วงบ่ายวันนี้ (25 พ.ย. 68) หน้าเฟซบุ๊กของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแหกอกทุกวงการ ชี้ประเทศไทยเข้าข่ายเป็น “รัฐล้มเหลว” มากกว่าพัฒนา เนื่องจากระบบต่าง ๆ ขาดคุณธรรมค้ำจุน
“รัฐล้มเหลว คำว่า “คุณธรรม“ ทุกรัฐต้องมี เพื่อค้ำจุนระบบให้คงอยู่ หากรัฐไหนมีเรื่องแบบที่จะกล่าวด้านล่างนี้ ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็น “รัฐพัฒนา“ แต่จะเป็น “รัฐล้มเหลว” เสียมากกว่า
มีรัฐไหนที่คุกใหญ่ใจกลางกรุง เรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีผู้หญิงเข้าไปให้บริการนักโทษถึงในคุก แต่ทำได้แค่ให้รัฐมนตรี อธิบดี ไปเดินตรวจเรือนจำ ย้าย ผบ. ผู้คุม มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง? สักพักก็หนักกว่าเก่า เพราะทุนเทามีไม่อั้น และขอย้ำว่าไม่ใช่นักโทษมาร้องเรียนเปิดชื่อ นามสกุล มีหวังคนร้องต้องถึงฆาตแน่นอน
มีรัฐไหนที่ ตำรวจผู้รักษากฎหมายทำการซื้อขายตำแหน่ง ผู้ที่ต้องการเติบโตต้องขายรถ ขายบ้าน หรือแม้แต่กู้เงินสหกรณ์สวัสดิการของตำรวจเองมาจ่ายเพื่อให้ได้ตำแหน่ง แทนการตั้งใจทำงาน
มีรัฐไหนที่ คุณหญิงกำมะลอเดินสายเร่ขายตำแหน่งร้อน ๆ ใครอยากได้ต้องชั่งเงินจ่ายเหมือนกระดาษเป็นกิโล ๆ ให้ผู้มีอำนาจ แต่ทุกครั้ง คนซื้อ คนขาย และคนกลาง ลอยนวลไปได้ ไม่เคยติดคุกสักคน
มีรัฐไหนที่ มีทั้ง พรบ.ตำรวจ คณะกรรมการมากมายชื่อแปลก ๆ จำยาก มักอ้างเรื่องคุณธรรมไว้นำหน้า แต่หาได้ช่วยให้ตำรวจดี ๆ มีคุณธรรมได้เติบโตจากการทำงาน กลับได้คนจ่ายเงินซื้อตำแหน่งไปเติบโตแทน
มีรัฐไหนที่ ฝ่ายค้านยกคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาล เพื่อบังคับให้แก้กฎกติกาก่อน แล้วค่อยไปเลือกตั้งกันใหม่
มีรัฐไหนที่ พรรคการเมืองไร้อุดมการณ์ หวังเพียงดูด ส.ส. บ้านใหญ่ บ้านเล็ก สารพันบ้าน เพื่อจะได้มีอำนาจรัฐ ทั้งตั้งใจให้ดูด และเต็มใจให้ดูด ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทำท่ากอดกัน จูบปากคล้องมือ หัวร่อดีใจได้เกี๊ยะเซียะชั่วคราว ก่อนจะถึงเวลาแย่งกันเป็นรัฐมนตรี ค่อยมาแทงหน้าแทงหลังทะเลาะกันใหม่ เราจึงไม่รู้ว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรกับการกระทำแบบนี้ แต่อ้างกันทุกทีว่าทำเพื่อชาติบ้านเมือง
มีรัฐไหนที่ องค์กรอิสระทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบตามระบบ แต่กลับไม่ได้มีอิสระ เพราะมือที่มองไม่เห็นกุมอำนาจ ส.ว. “ยกมือ” ให้ผ่าน หรือไม่ผ่านคุณสมบัติ แต่ยังเรียกตัวเองว่า ”องค์กรอิสระ“ มันอิสระเสียที่ตรงไหน เมื่อตอนมาไม่ได้อิสระจริง ๆ
มีรัฐไหนที่ น้ำท่วมกันทุกปี และยังคงท่วมเหมือนเดิม ที่เดิม ชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่บนหลังคา แม้ว่าเราจะเสียงบประมาณ “บูรณาการทางน้ำ” มากกว่า 30 ปี ใช้งบประมาณเป็นล้านล้านบาทเพื่อป้องกันน้ำท่วม แต่สิ่งเดียวที่ทำได้เมื่อน้ำท่วม คือ “ถุงยังชีพ” ไปแจกชาวบ้านแก้ขัด บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง รัฐไม่เคยป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนสักครั้ง
มีรัฐไหนที่ นายกฯ รัฐบาล เอาเงินแจกคนละครึ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะหวังเพียงคะแนนเสียงเลือกตั้งระยะสั้น ๆ ใกล้ ๆ แต่ไม่ทำอะไรระยะยาว พอเกิดวิกฤตน้ำท่วมกลับแก้อะไรไม่ได้ เพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ ประชาชนได้แต่เฝ้ารออย่างไร้ความหวัง
รัฐเราจึงน่าจะเป็น ”รัฐล้มเหลว“ เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำไม่เหมือนรัฐที่พัฒนาแล้วเขาทำกัน หากใครจะลองคอมเม้นท์ดูว่า เรายังมีอะไรไม่เหมือนรัฐอื่น ๆ เขาอีก ก็เสริมกันมาได้ ไม่หวงห้าม”
