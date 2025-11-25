ข่าว

เตือนชาวหาดใหญ่ รีบอพยพ น้ำระลอกใหม่จ่อเพิ่ม เรดาร์จับกลุ่มฝนตกหนักซ้ำพื้นที่ต้นน้ำ

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 12:14 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 12:05 น.
เพจดังเปิด ภาพเรดาร์ฝน เตือนหาดใหญ่ รับมือฝนถล่มซ้ำ ชี้ระดับน้ำยังไม่ถึงจุดสูงสุด คาดมวลน้ำสะสมเพิ่มช่วงเที่ยงหลังฝนตกหนักทั่วพื้นที่ต้นน้ำอู่ตะเภา

25 พฤศจิกายน เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” รายงานสถานการณ์สภาพอากาศเมื่อเวลา 11.03 น. เผยภาพเรดาร์ตรวจอากาศพบกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังตกหนักกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับพื้นที่อำเภอรอบนอก ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดและมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจากการที่มีฝนตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากภาพเรดาร์ระบุพิกัดกลุ่มฝนกำลังตกหนักในพื้นที่สำคัญที่เป็นต้นน้ำคลองอู่ตะเภา รวมถึงอำเภอรอบนอก ได้แก่ นาหม่อม คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี กับสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นการตกซ้ำในพื้นที่เดิม ทำให้มวลน้ำสะสมไม่สามารถระบายลดระดับลงได้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและจะเห็นผลกระทบชัดเจนในช่วงเที่ยงของวันนี้

ผู้ดูแลเพจระบุเพิ่มเติมว่าได้แจ้งเตือนสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา ว่าระดับน้ำในหาดใหญ่ยังไม่ผ่านจุดวิกฤตสูงสุด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนที่มีฝนตกลงมาสมทบตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังไหลมารวมกันจากการตกสะสมของฝนในระลอกนี้

ภาพเรดาร์ฝนกำลังจะตกบริเวณจังหวัดสงขลา
ภาพจาก: เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศลงประจำที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เสริมกำลังการปฏิบัติงานของทีมงานในพื้นที่ภาคใต้ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย

ในช่วงเช้าวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอากาศยาน (Air Rescue) ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมกำลังการปฏิบัติงานของทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ในการค้นหา ช่วยเหลือ และอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ โดยเมื่อเวลา 09.40 น. เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ได้ลงจอดอย่างปลอดภัย ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และเข้ารายงานตัวพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มและรถประกอบอาหารจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่มีสถานการณ์ภัย ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการผลิตน้ำดื่มสะอาดและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ ปภ. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ส่วนหน้า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เพื่ออำนวยการ กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์ โดย ปภ. จะทำงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศนก.) และจังหวัดที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการและปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

