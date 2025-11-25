ดร.ธรณ์ กาง 3 สาเหตุ “Rain Bomb” ถล่มหาดใหญ่จมบาดาล พยากรณ์ล่วงหน้ายาก
“ดร.ธรณ์” ชี้ 3 ปัจจัยธรรมชาติ ลานีญา-ร่องมรสุม-โลกร้อน ก่อกำเนิด “Rain Bomb” ถล่มหาดใหญ่ ฝนตกแช่หนัก พยากรณ์ล่วงหน้ายาก
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาโพสต์ถึงสาเหตุของฝนที่ตกหนักอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยระบุว่า
Rain Bomb ที่ผมใช้เป็นศัพท์ทั่วไป ไม่ใช่ศัพท์วิชาการ ผมใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ฝนตกหนักระดับ 100-200 มม. หรือมากกว่าในช่วงเวลาสั้น ๆ และตกแบบฝนแช่หรือในพื้นที่เดียวโดยไม่เคลื่อนไปไหน ปัจจัยธรรมชาติหนนี้มี 3 อย่าง
- ลานีญา – พาลมตะวันออกส่งความชื้นเข้าไทย ฝนตกหนักกว่าค่าเฉลี่ย
- ร่องมรสุม – พาดอยู่ภาคใต้ตอนล่างเป็นเวลานาน ไม่ขยับไปไหน
- โลกร้อน – น้ำร้อนขึ้น ระเหยมากขึ้น อากาศร้อนจุไอน้ำได้มากขึ้น ในเมฆมีน้ำมหาศาล
เมื่อ 3 ปัจจัยมารวมกัน จึงเกิดมหันตภัยรุนแรง ซึ่งเมื่อลองย้อนอดีตดู จะเห็นว่าปัจจัย 1 และ 2 เป็นไปได้ตั้งแต่สมัยก่อน แต่ปัจจัย 3 คือเมื่อโลกร้อนรุนแรง มันจึงทำให้เกิดฝนถล่มหนักกว่าสมัยก่อน
นอกจากนั้น ยังคาดการณ์ได้ยาก เช่น ฝนที่น่าจะเบาแล้ว กลับมาหนักใหม่ เป็นปัจจัยเฉพาะพื้นที่ซึ่งพยากรณ์ล่วงหน้านานๆ แทบไม่ได้ ฝนแบบนี้เกิดได้ทุกที่ แม้แต่กรุงเทพก็เจอเป็นระยะ แต่ไม่นานเหมือนภาคใต้ตอนล่างในครั้งนี้ที่ฝนแช่นาน
อีกอย่างที่อยากให้สังเกตคือไม่ต้องมีพายุเข้าก็ฝนตกหนักได้ (พายุเข้าเวียดนามไม่เกี่ยวกัน) หมายถึง Rain Bomb อาจจู่โจมได้เสมอ ไม่เหมือนไต้ฝุ่นที่เราตามดูและพยากรณ์ได้แม่นยำ
เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และหาทางรับมือไม่ว่าจะอยู่ไหน ภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน จรดใต้ แทบไม่มีที่ไหนในไทยที่จะปลอดภัยจาก Rain Bomb และโลกร้อนขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเกิดย่อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อย อีกทั้งยังทำนายล่วงหน้านาน ๆ ไม่ได้
จึงควรเรียนรู้และเตรียมตัวให้มากที่สุด เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ไม่มั่นใจถอยก่อนตอนที่ยังไปได้ แบตโทรศัพท์ใช้แบบประหยัด อาหาร/น้ำ ฯลฯ เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะหาดใหญ่ที่โดนหนักมาก หวังว่าทุกคนคงปลอดภัยครับ
