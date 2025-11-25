ข่าวต่างประเทศ

ไปต่อไม่ไหว “คาเฟ่ อเมซอน” โบกมือลาเวียดนาม เซ่นพิษสมรภูมิกาแฟเดือด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:42 น.
74
ไปต่อไม่ไหว "คาเฟ่ อเมซอน" โบกมือลาเวียดนาม ทุกสาขา เซ่นพิษสมรภูมิกาแฟเดือด

“คาเฟ่ อเมซอน” ประกาศถอนตัวจากเวียดนาม ปิดฉาก 5 ปี หลังสู้ศึกเจ้าถิ่นไม่ไหว เตรียมเบนเข็มลุยตลาดแฟรนไชส์ประเทศอื่นแทน

Café Amazon แบรนด์กาแฟสัญชาติไทย ตัดสินใจยุติการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยปิดให้บริการวันสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการปิดฉากความพยายามในการเจาะตลาดนานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของสมรภูมิกาแฟในเวียดนาม

โดยล่าสุดในนครโฮจิมินห์ พบว่าร้าน Café Amazon สาขาต่าง ๆ ได้ทยอยถอดป้ายชื่อร้าน และคืนพื้นที่เช่าให้กับเจ้าของอาคารแล้ว บางแห่งเริ่มมีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแทนที่ ด้านผู้บริหารของแบรนด์ได้ยืนยันกับสื่อท้องถิ่นว่าทุกสาขาหยุดรับลูกค้าแล้ว แต่การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจะเป็นอำนาจของเจ้าของแบรนด์ในประเทศไทยที่จะชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ในโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
ภาพจาก: VN EXPRESS

การถอนตัวของ Café Amazon เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ Centel แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการตัดสินใจยุบเลิก บริษัท ORC Coffee Passion Group หรือ ORCG ซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน Café Amazon ในเวียดนาม โดยบริษัทนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง Central Restaurants Group ที่ถือหุ้น 40% และ PTTOR International Holdings ของ OR ที่ถือหุ้น 60% ด้วยเหตุผลเรื่องการปรับทิศทางลำดับความสำคัญทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความท้าทายในตลาด หลังจากลงทุนไปแล้วกว่า 1.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 55 ล้านบาท)

ย้อนกลับไปช่วงเริ่มบุกตลาด Café Amazon ชูจุดเด่นร้านสไตล์ Green Oasis เหมือนของไทยและปรับเมนูให้เข้ากับคอกาแฟเวียดนาม แต่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขยายสาขาได้เพียง 12 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายมากเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดเดิมที่แข็งแกร่งอย่าง Highlands Coffee ที่มีสาขามากถึง 928 แห่ง รวมถึงคู่แข่งสำคัญอื่น ๆ ทั้ง Phúc Long, Katinat, Trung Nguyên Legend Café และแบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอย่างเหนียวแน่น

แม้จะถอนตัวจากเวียดนาม แต่ภาพรวมของ Café Amazon ยังคงรักษาตำแหน่งเชนร้านกาแฟแถวหน้าของเอเชียด้วยจำนวนสาขากว่า 5,000 แห่ง โดยบริษัทกำลังเบนเข็มไปมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศลาว ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น โอมาน และบาห์เรน

ที่มา: VN EXPRESS

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

