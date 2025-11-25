ไปต่อไม่ไหว “คาเฟ่ อเมซอน” โบกมือลาเวียดนาม เซ่นพิษสมรภูมิกาแฟเดือด
“คาเฟ่ อเมซอน” ประกาศถอนตัวจากเวียดนาม ปิดฉาก 5 ปี หลังสู้ศึกเจ้าถิ่นไม่ไหว เตรียมเบนเข็มลุยตลาดแฟรนไชส์ประเทศอื่นแทน
Café Amazon แบรนด์กาแฟสัญชาติไทย ตัดสินใจยุติการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยปิดให้บริการวันสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการปิดฉากความพยายามในการเจาะตลาดนานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดสาขาแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของสมรภูมิกาแฟในเวียดนาม
โดยล่าสุดในนครโฮจิมินห์ พบว่าร้าน Café Amazon สาขาต่าง ๆ ได้ทยอยถอดป้ายชื่อร้าน และคืนพื้นที่เช่าให้กับเจ้าของอาคารแล้ว บางแห่งเริ่มมีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแทนที่ ด้านผู้บริหารของแบรนด์ได้ยืนยันกับสื่อท้องถิ่นว่าทุกสาขาหยุดรับลูกค้าแล้ว แต่การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจะเป็นอำนาจของเจ้าของแบรนด์ในประเทศไทยที่จะชี้แจงรายละเอียดต่อไป
การถอนตัวของ Café Amazon เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ Centel แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการตัดสินใจยุบเลิก บริษัท ORC Coffee Passion Group หรือ ORCG ซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน Café Amazon ในเวียดนาม โดยบริษัทนี้เป็นการร่วมทุนระหว่าง Central Restaurants Group ที่ถือหุ้น 40% และ PTTOR International Holdings ของ OR ที่ถือหุ้น 60% ด้วยเหตุผลเรื่องการปรับทิศทางลำดับความสำคัญทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความท้าทายในตลาด หลังจากลงทุนไปแล้วกว่า 1.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 55 ล้านบาท)
ย้อนกลับไปช่วงเริ่มบุกตลาด Café Amazon ชูจุดเด่นร้านสไตล์ Green Oasis เหมือนของไทยและปรับเมนูให้เข้ากับคอกาแฟเวียดนาม แต่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาสามารถขยายสาขาได้เพียง 12 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายมากเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดเดิมที่แข็งแกร่งอย่าง Highlands Coffee ที่มีสาขามากถึง 928 แห่ง รวมถึงคู่แข่งสำคัญอื่น ๆ ทั้ง Phúc Long, Katinat, Trung Nguyên Legend Café และแบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks ที่ครองส่วนแบ่งตลาดอย่างเหนียวแน่น
แม้จะถอนตัวจากเวียดนาม แต่ภาพรวมของ Café Amazon ยังคงรักษาตำแหน่งเชนร้านกาแฟแถวหน้าของเอเชียด้วยจำนวนสาขากว่า 5,000 แห่ง โดยบริษัทกำลังเบนเข็มไปมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศลาว ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น โอมาน และบาห์เรน
ที่มา: VN EXPRESS
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”
- เมนูชวนอ้วก พิพิธภัณฑ์แมลงในจีนเปิดตัว “กาแฟแมลงสาบ” อ้างทำตามหลักแพทย์แผนจีน
- ที่เดียวในโลก อุตเกอาร์วิก เมืองมืด 24 ชั่วโมง ดวงอาทิตย์ขึ้นอีกทีปี 2026
ติดตาม The Thaiger บน Google News: