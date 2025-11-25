จุรี ทนไม่ไหว “คนรอความตายเป็นหมื่น” จี้นายกฯ สั่งการทันที เสียงร้องขอช่วยเหลือเต็มเมือง

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:39 น.
“จุรี นุ่มแก้ว” ส่งสัญญาณด่วนถึงรัฐบาล ชี้วิกฤตน้ำท่วม หาดใหญ่ เกินระดับเทศบาล ลั่น “คนรอความตายเป็นหมื่น” จี้ นายกฯ สั่งการทันที

นายจุรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้านสื่อสารองค์กร และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทางภาคใต้ ได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 25 พฤศจิกายน ส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดถึงสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ว่าสถานการณ์ลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการจัดการของหน่วยงานท้องถิ่นไปแล้ว

ข้อความในโพสต์ของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฯ ระบุอย่างตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำที่แสดงถึงความเร่งด่วนว่า ขณะนี้ “คนร้องขอความช่วยเหลือเต็มเมือง” ย้ำว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ “ไม่ใช่เรื่องระดับเทศบาล แต่มันคือเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้ว” ต้องการทรัพยากร การตัดสินใจ และการบริหารจัดการจากรัฐบาลส่วนกลางโดยเร็วที่สุด “คนรอความตายเป็นหมื่นคน” ซึ่งบ่ง

ท้ายที่สุด นายจุรี ได้เรียกร้องตรงไปยังผู้นำสูงสุดของประเทศ สั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “นายกรัฐมนตรี สั่งการมาเลย” เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมทันที

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง มีผู้กดถูกใจกว่า 2.2 หมื่นครั้ง แสดงความคิดเห็นกว่า 3.6 พันรายการ และแชร์ออกไปถึง 5.8 พันครั้ง

ด้านเทศบาลนครหาดใหญ่ โพสต์สถานการณ์น้ำท่วมว่า พื้นที่อยู่ในระดับ #วิกฤตสูงสุด ระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3เมตร จากระดับพื้นโรงกรอง ซึ่งสูงกว่าน้ำท่วมปี 2553 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชนได้

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อความไม่สะดวกและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนทุกท่าน พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเฝ้าติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญ

กปภ.สาขาหาดใหญ่เราจะเร่งฟื้นฟูระบบประปาให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุดค่ะ

“ตอนนี้ใครที่น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วน จะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ให้โทรหาทหารได้เลยตามเบอร์นี้

ศภบ.มทบ.42
📞 074-232145-8
📞 098-223-3364
📞 061-586-5574
📞 074586685
📞 0982233364
📞 0615865574
📞 074232145 – 8
.
โทรได้ตลอด เขาพร้อมเข้าช่วยเหลือทันที ขอให้ทุกคนระวังตัว ดูแลความปลอดภัย”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 09:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

