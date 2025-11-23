ข่าว

อุทกภัยหาดใหญ่ ย้อนดู 3 เหตุน้ำท่วม ไล่หาต้นตอปัญหาปัจจุบัน

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 17:20 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 18:30 น.
อุทกภัยหาดใหญ่
แฟ้มภาพ

หาดใหญ่น้ำท่วมเพราะอะไร ? ย้อนดูประวัติ 3 มหาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปี 2531 ปี 2543 และ 2553 ปัจจัยสำคัญเกิดจากอะไร ลำดับการเกิดน้ำท่วมตามโซนพื้นที่ รูปแบบการเกิดภัย สรุปจบครบทุกประเด็นสงสัย ชี้ชัดต้นตอ “คลองอู่ตะเภา” และคลองย่อยทั้งหมด ระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เต็มที่ 1,075 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที แต่ฝนตกหนักตลอด 3 วัน ส่งผลให้มวลน้ำไหลท่วมเมืองเกือบเท่าตัว

โดยทั่วไป ภัยจากน้ำท่วมของ “เมืองหาดใหญ่” และจังหวัดสงขลา มักเกิดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมหนักกับเมืองหาดใหญ่มาแล้วเมื่อปี 2531 และ ปี 2543 และปี 2553

ปัจจัยสำคัญ คือ เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ หรือมีพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านเข้าทางภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำหลากจากภูเขาลงสู่คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นเส้นทางน้ำหลัก

อย่างไรก็ดี น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ พ.ศ.2568 ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 30 ปี หลายคนได้เห็นภาพความโกลาหลจากการอพยพ นักท่องเที่ยวติดค้างทั้งในสนามบินและโรงแรม ทั้งที่หน่วยงานรัฐยืนยันว่าได้แจ้งเตือนล่วงหน้าถึง 48 ชั่วโมง แต่ทำไม ? หาดใหญ่กลับใช้แผนเผชิญเหตุไม่ทันท่วงที

ก่อนอื่นขอสรุปเหตุมหาอุทกภัยใหญ่ๆ ทั้งหมด 3 ครั้งของหาดใหญ่ ไล่ตั้งแต่ปี 2531 , ปี 2543 และปี 53 เรื่อยมาถึงปัจจุบันที่จากรายงานถึงตอนนี้สถานการณ์ยังวิกฤตหนักและ “ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด”

คลองอู่ตะเภาไหลผ่านเมืองหาดใหญ่ไปลงสู่ทะเลสาบ ปลายทางคือแหลมโพธิ์ ตำบลคูเต่า ต้นน้ำอยู่ที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีคลองสาขาที่สำคัญ คือ คลองสะเดา คลองหล้าปัง ซึ่งเป็นสาขาลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนบนไหลมารวมกันทางตอนบนของบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และยังมีคลองสาขาในลุ่มน้ำอู่ตะเภาตอนล่าง คือ คลองตง คลองประตู คลองหลา คลองจำไหร ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภาตอนล่าง ณ บ้านบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

แฟ้มภาพ

สภาพภูมิประเทศของเมืองหาดใหญ่ พื้นที่ต่ำสุดของเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณเขต 8 โดยมีชุมชนวัดโคกอยู่ต่ำที่สุด (รทก. 4.7 เมตร พื้นที่สูงสุด รทก 7.4 เมตร บริเวณศุภสารรังสรรค์/ช่องเขา บริเวณเนินเขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เมื่อฝนตกทั้งลุ่มน้ำ น้ำไหลหลากจาก อำเภอสะเดาเข้ามาตามคลองอู่ตะเภา และไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เมืองหาดใหญ่

น้ำท่วมใหญ่ หาดใหญ่ 2531 ภาพเก่า
ภาพ @รถไฟไทยดอทคอม – Rotfaithai Dot Com

รูปแบบ “การเกิดภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่”

ปี พ.ศ.2551(ท่วมเล็ก)

  • ทัพหน้ามีมวลน้ำจากทิศตะวันออกของเมือง เทือกเขาคอหงส์ และเทศบาลเมืองคอหงส์ ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ด้านทิศตะวันออก บริเวณถนนสามแยกคอหงส์ ภาสว่าง บางส่วนเข้าพื้นที่คลองเรียน แล้วขึ้นไปยังถนน 30 เมตร จากนั้นช่วงบ่ายน้ำจากคลองต่ำ คลองวาด โจมตีหาดใหญ่ ไหลท่วมชุมชนบางแฟบ หาดใหญ่ใน บางหัก เข้าชุมชนวัดโคก ตกเย็นน้ำสมทบจาก อำเภอนาหม่อม เข้ามาทางคลองหวะ บางส่วนเข้าจันทร์วิโรจน์
  • ทัพหลวง น้ำจากสะเดาไหลมาทางคลองอู่ตะเภา

ปี พ.ศ.2552 (ท่วมเล็ก)

น้ำท่วมสองรอบ ส่วนใหญ่ท่วมบริเวณหาดใหญ่ใน โลตัสหาดใหญ่ในถึงที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ (พื้นที่รอยต่อระหว่างคลองอู่ตะเภา-คลอง ร.1)

  1. มวลน้ำรอบแรกไหลจากคลองต่ำ คลองวาด ตำบลควนลัง ซึ่งเป็นน้ำจากทิศตะวันตกของหาดใหญ่ ต้นน้ำมาจากพรุชบาและโตนงาช้างตำบลทุ่งตำเสา ไหลเข้าท่วมชุมชนหาดใหญ่ใน บางแฟบ เทศาพัฒนา ช่วงเย็นถึงหัวค่ำ น้ำจาก อำเภอนาหม่อม ไหลเข้าคลองเรียน เข้าถนน 30 เมตร และถนนศุภสารรังสรรค์
  2. มวลน้ำใหญ่(ทัพหลวง) น้ำจากสะเดาไหลมาตามคลองอู่ตะเภา แล้วเอ่อท้นเข้าท่วมชุมชนโซนหาดใหญ่ใน

ปี พ.ศ.2553 (ท่วมใหญ่)

ตอนเช้ามวลน้ำทัพหน้าจากทิศตะวันออก คลองต่ำ คลองวาด ตำบลควนลัง ตอนเย็นน้ำจาก อำเภอนาหม่อม ตำบลคอหงส์เข้ามาสมทบ ช่วงกลางคืนน้ำจากทัพหลวง:คลองอู่ตะเภาที่มาจากสะเดาไหลเข้าท่วมเมือง จากการเก็บข้อมูลพบสถิติปริมาณน้ำ 1,623 ลบ.ม./วินาที ชลประทานผันน้ำเข้าคลองอู่ตะเภา 930 ลบ.ม./วินาที เมื่อน้ำเกินการรองรับก็ผันน้ำเข้าคลอง ร.1 465 ลบ.ม./วินาที น้ำส่วนเกินปริงข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมพื้นที่หาดใหญ่

พื้นที่น้ำท่วมหนักในเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนโชคสมานเนื่องจากเป็นที่ต่ำสุด มวลน้ำอ้อมลอดทางรถไฟ เข้าเทศบาลเมืองคลองแห ก่อนวกกลับเข้ามาตรงโค้งถนนรัถการ ตรงหมู่บ้านลับแล ไหลกลับเข้ามาตรงโค้งรัถการ ไหลบ่าเข้าวัดเกาะเสือไปอนุสรณ์อาจารย์ทองก่อนลงคลองเตย และท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห เขตเศรษฐกิจย่านใจกลางเมือง ระดับน้ำท่วมประมาณ 2 เมตร สาย 1,2,3 พื้นที่ปลอดภัยมากที่สุด บริเวณ ม.อ. ช่องเขา

น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 53
แฟ้มภาพ

ลำดับการเกิดน้ำท่วมตามโซนพื้นที่

โซน 1 พื้นที่ระหว่างคลองอู่ตะเภา – คลอง ร.1

โซน 2 คลองอู่ตะเภาเข้ามาถึงทางรถไฟ

โซน 3 ทางรถไฟถึงถนนกาญจนวนิชย์

อุทกภัยที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2543
อุทกภัยที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2543 (ภาพ @กรมอุตุนิยมวิทยา
แฟ้มภาพ

สำหรับ อำเภอหาดใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณรวม 2,400 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะเป็นแอ่งกะทะ พื้นที่ลาดเทจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ บริเวณตอนปลายของลุ่มน้ำจะเป็นที่ราบลุ่มแผ่กว้างก่อนถึงทะเลสาบสงขลา มีคลองอู่ตะเภาเป็นคลองระบายน้ำหลัก และประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อยรวม 17 ลุ่มน้ำ

“คลองอู่ตะเภา” เป็นคลองธรรมชาติที่สามารถรับน้ำได้เพียง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำ เกิน 120 มิลลิเมตรในระยะเวลา 3 ชั่วโมง น้ำจะเคลื่อนตัวจากพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนเข้าสู่เทศบาลนครหาดใหญ่ภายใน 10-30 ชั่วโมง และทำให้เกิดสภาพน้ำล้นตลิ่งคลองอู่ตะเภาบริเวณเทศบาลนครหาดใหญ่

ทั้งนี้ในปี 2531 อุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ ประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 4 พันล้านบาท

ปี 2543 พื้นที่น้ำท่วมขยายเป็นกว่า 320 ตารางกิโลเมตร มูลค่าความเสียหายพุ่งสูงขึ้นเป็น 18,000 ล้านบาท และยังทำให้มีประชาชนเสียชีวิตถึง 30 คน แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 80 ที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าอย่างเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ตอนล่าง

อุทกภัยปี 43 ยังรุนแรงเป็น 2 เท่าของปี 2531 โดยย่านตลาดกิมหยงแหล่งซื้อหาของกินของใช้ที่นักท่องเที่ยวนิยมน้ำท่วม 2 – 3 เมตร น้ำท่วมครั้งนี้ยาวนาน 3 – 7 วัน ขาดไฟฟ้าขาดน้ำกินน้ำใช้และอาหาร ในพื้นที่ 20 กว่าตารางกิโลเมตร ประชากรเกือบ 200,000 คน คนจำนวนไม่น้อยบ้านชั้นเดียวของเขาถูกน้ำท่วมจมหายไปขาดทั้งที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน

น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2531
แฟ้มภาพ
น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2531
น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2531
น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2531
น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี 2531 (แฟ้มภาพ)

ถึงตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจ โดยตัดภาพมาที่ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 2568 โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ด้านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระบุว่า แม้จะมีระบบระบายน้ำด้วยคลองอู่ตะเภา และคลอง ร.1-ร.6 แต่ปีนี้ก็ยังเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่อีกครั้ง เพราะคลองอู่ตะเภาและคลองย่อยทั้งหมด สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้เต็มที่ 1,075 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที แต่ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำไหลส่งมามากกว่า 1,600 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ซึ่งมากกว่าน้ำที่ไหลลงมาท่วมเมืองหาดใหญ่เกือบเท่าตัว

ขณะนี้ปริมาณน้ำยังคงทรงตัว และคาดว่าต้องใช้เวลาอีก 2-3 วัน กว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลง

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดวันนี้ (23 พ.ย.68) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ อัปเดตสถานการณ์ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.00 น. สถานการณ์น้ำฝนในภาคใต้ ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง มีฝนตกมากสุดที่ จ.นราธิวาส 670 มม. ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ. นครศรีฯ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2568 อย่างใกล้ชิด

สถานการณ์น้ำฝนใน จ.สงขลา ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝน และน้ำท่าอย่างใกล้ชิด

  • ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ตกมากสุดที่ อ.เทพา 208 มม.
  • ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภา ล้นตลิ่ง และลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พื้นที่ทุกอำเภอของ จ.สงขลา

ที่มา : Hatyaicityclimate.org, ไทยพีบีเอส

ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
หาดใหญ่ระวังฝนช่วงพฤศจิกายน
แฟ้มภาพ hatyaicityclimate.org
ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ @เทศบาลนครหาดใหญ่
หาดใหญ่น้ําท่วมเพราะอะไร
ภาพ @SMARTSoldiersStrongArmy
หาดใหญ่ น้ําท่วม วันนี้
แฟ้มภาพ @TV5HD Online
หาดใหญ่น้ําท่วม
ภาพ @SMARTSoldiersStrongArmy
หาดใหญ่น้ํามาจากไหน
ภาพ @SMARTSoldiersStrongArmy
ภาพมุมสูงน้ำท่วมหาดใหญ่ 23 พฤศจิกายน 68
ภาพ Facebook @TV5HDONLINE
ภาพ Facebook @TV5HDONLINE
โรบินสัน หาดใหญ่ ล่าสุด
ภาพ Facebook @TV5HDONLINE
ธนาคารกรุงเทพ หาดใหญ่ สงขลา
แฟ้มภาพ
กรมประชาสัมพันธ์ น้ำท่วมภาคใต้
แฟ้มภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

