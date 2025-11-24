ข่าว
คลิปชนกระเด็น! เมล์ส้มราชประสงค์ พุ่งอัดจยย.กลางเมือง เจ็บ 2 ราย
เปิดคลิปหลักฐานชนกระเด็นกลางเมือง รถเมล์ส้มราชประสงค์-ห้วยขวาง พุ่งอัดรถจักรยานยนต์ บาดเจ็บ 2 คน รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
วันที่ 24 พฤสจิกายน 2568 เมื่อเวลา 09.13 น.ที่ผ่านมา สถานีวิทยุข่าวสารและจราจร “จส.100” รายงานอุบัติเหตุบริเวณถนนราชดำริ ขาเข้า จากแยกสารสิน มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ รถโดยสารประจำทางสีส้มพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ โดยมีผู้บาดเจ็บ 2 คน อยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นเหตุการจราจรเคลื่อนตัวช้า.
ขอบคุณคลิป : 背包 เป้ บางแค 4607
