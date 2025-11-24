ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 19:00 น.
59

เทรนด์สุดแปลกจากอังกฤษ เมื่อสาวๆ รวมไปถึงนักร้องคนดัง แห่ไปฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าสู่ใบหน้า หวังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เกิดกระแสความงามที่น่าประหลาดใจในอังกฤษ เมื่อผู้หญิงชาวอังกฤษ รวมถึง Charli XCX นักร้องสาวชื่อดัง กำลังแข่งขันกันไปฉีด “สเปิร์มปลาเทราต์” เข้าสู่ใบหน้า โดยเป็นการใช้สารที่เรียกว่า Polynucleotides

ปัจจุบันตลาดความงามมีความต้องการ Polynucleotides ซึ่งเป็นชิ้นส่วนดีเอ็นเอขนาดเล็กอย่างมาก โดยสารดังกล่าวจะถูกฉีดเข้าสู่บริเวณส่วนล่างของใบหน้าด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็ก

วิธีการที่มาของ Polynucleotides นั้นค่อนข้างแปลกประหลาด เพราะมันมาจากการสกัดอสุจิของปลา เช่น ปลาเทราต์ หรือ ปลาแซลมอน แม้จะฟังดูแปลก แต่ผู้คนจำนวนมาก รวมถึงคนดังระดับโลก ก็กำลังลองใช้วิธีที่น่าทึ่งนี้เพื่อรักษาความอ่อนเยาว์และต่างก็ชื่นชอบผลลัพธ์

นักวิทยาศาสตร์พบว่า DNA ของปลามีความคล้ายคลึงกับ DNA ของมนุษย์อย่างน่าทึ่ง เมื่อฉีด Polynucleotides เข้าไปในใบหน้า จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ภายในผิวหนัง เพื่อผลิตอีลาสตินและคอลลาเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต่อความยืดหยุ่นและโครงสร้างของผิว

การรักษาผิวหน้าแบบแปลกใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนจากคนดังแล้ว โดย Charli XCX บอกกับผู้ติดตาม 9 ล้านคนของเธอว่าเธอก็กำลังรับการรักษานี้ เมื่อถูกถามว่าทำไมเธอถึงเลือกทำ เธอกล่าวว่าเธอเชื่อว่า “ฟิลเลอร์มันเอ้าท์ไปแล้วในตอนนี้” และเปรียบเทียบ DNA จากอสุจิปลาว่าเป็นวิตามินที่ลงลึก

นอกจากนี้ ยังมีคนดังอีกหลายรายที่เข้าสู่กระแสการทำทรีตเมนต์สเปิร์มปลาแซลมอน เช่น คิม คาร์ดาเชียน และ โคลอี้ คาร์ดาเชียน รวมถึง เจนนิเฟอร์ อนิสตัน นักแสดงจากซีรีส์ Friends ก็กล่าวติดตลกว่า “ผิวแซลมอนของฉันดูดีไหมล่ะ?”

ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามยกย่องการค้นพบ Polynucleotides ว่าเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” ในการดูแลผิวเพื่อการฟื้นฟู และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็เริ่มชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับผิวที่กระชับและลดริ้วรอย อย่างไรก็ตาม การรักษานี้มีราคาไม่ถูก โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 500 ปอนด์ต่อครั้ง (ราว 21,000 บาท) และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ต้องทำ 3 ครั้งภายในไม่กี่สัปดาห์ และกลับมาเติมซ้ำทุก 6 ถึง 9 เดือน

แม้ว่าการศึกษาจำนวนมากขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าการทำหัตถการนี้ปลอดภัย แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนยอมรับว่า ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Polynucleotides ยังคงมีจำกัด และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อรับรองว่าไม่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่ ดร. จอห์น พากลิอาโร แพทย์ผิวหนังจากออสเตรเลีย กล่าวว่า เขาจะรออีกหลายปีก่อนที่จะเริ่มใช้การรักษานี้กับคนไข้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 19:00 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

