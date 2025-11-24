สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 14:16 น.
72
วิกฤต 'โรคไตเรื้อรัง' พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ 'ฆาตกรเงียบ' คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต โรคไตเรื้อรัง พุ่ง 2 เท่า แตะ 788 ล้านคนทั่วโลก เผย ‘ฆาตกรเงียบ’ เชื่อมโยงกับการตายด้วยโรคหัวใจถึง 12% รู้ทันสาเหตุหลักจากเบาหวาน-ความดัน ความสำคัญของการตรวจคัดกรอง

วารสารการแพทย์ชื่อดังระดับโลก The Lancet เผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ พบวิกฤตสุขภาพจำนวนผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นถึง 788 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 1990

โรคไตเรื้อรังมักถูกขนานนามว่า ฆาตกรเงียบ เนื่องจากโรคมีการดำเนินไปอย่างช้าๆ แทบไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ผู้ป่วยจำนวนมากจึงไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังป่วย จนกระทั่งการทำงานของไตเสื่อมลงถึงขั้นวิกฤต

เมื่อไตสูญเสียการทำงานจนถึงระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกไต หรือการ ปลูกถ่ายไต เพื่อยื้อชีวิต ทว่าการรักษาเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้ป่วยหลายล้านคน โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

งานวิจัยฉบับนี้ หรือ Global Burden of Disease Study 2023 ค้นพบข้อมูลที่น่ากังวลว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกถึง 14% กำลังใช้ชีวิตอยู่กับโรคไตเรื้อรังในระยะใดระยะหนึ่ง ในปี 2023 โรคไตเรื้อรังมีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด สูงถึง 12%

สาเหตุหลักที่ขับเคลื่อนให้ตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้น มาจากปัญหาสุขภาพระดับโลก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งเป็นภาวะที่ขยายตัวควบคู่ไปกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

แม้ในปัจจุบันจะมียาชนิดใหม่ที่ช่วยชะลอความเสียหายของไต ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ แต่ปัญหาใหญ่คือการตรวจพบโรคช้าเกินไป

ในหลายพื้นที่ทั่วโลก การตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคไตยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติทั่วไป ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญจึงเรียกร้องให้มีระบบการคัดกรองที่ดีขึ้น ขยายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อหยุดยั้งวิกฤตฆาตกรเงียบนี้

7 สัญญาณเตือน ไตเริ่มมีปัญหา

ลองสำรวจร่างกายตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ หากมีมากกว่า 1 ข้อ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดและปัสสาวะทันที

1. ปัสสาวะผิดปกติ สัญญาณชัดที่สุด เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน มากกว่า 2 ครั้ง ปัสสาวะมีฟองมากผิดปกติ บ่งบอกว่ามีโปรตีนรั่ว หรือปัสสาวะมีสีน้ำล้างเนื้อ/สีเลือด

2. เมื่อไตขับน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินออกไม่ได้ จะเกิดอาการบวมตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะ หนังตาบวมตอนตื่นนอน หรือ เท้าและขาบวม หากใช้นิ้วกดลงไปแล้วบุ๋ม ไม่คืนตัวทันที

3. เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไตมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง เมื่อไตเสื่อม ร่างกายจะผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลง ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง (ซีด) ส่งผลให้เหนื่อยง่าย หน้ามืด วิงเวียน

4. หากปวดร้าวบริเวณบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง อาจเป็นสัญญาณของนิ่วในไต หรือไตอักเสบ แต่ต้องแยกให้ออกจากการปวดกล้ามเนื้อ

l5. ผิวหนังแห้งและคัน เมื่อไตขับของเสียในเลือดออกไม่หมด ของเสียเหล่านั้นจะสะสมและตกค้างในร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการคันตามผิวหนังอย่างรุนแรง

6. ผู้ป่วยโรคไตมักมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และรู้สึกว่าในปากมีรสขม หรือมีกลิ่นปากคล้ายแอมโมเนีย กลิ่นปัสสาวะ

7. ไตทำหน้าที่ควบคุมความดันโลหิต หากความดันสูงผิดปกติและคุมไม่ได้ด้วยยา อาจเป็นสัญญาณว่าไตกำลังเสียหาย

7 สัญญาณเตือน ไตเริ่มมีปัญหา

5 วิธีดูแลไตให้แข็งแรง ทำได้ทันที

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อย ช่วยยืดอายุไตได้มหาศาล:

1. ลดเค็ม = ลดภาระไต ศัตรูตัวฉกาจของไตคือโซเดียม คนไทยติดรสจัด ควรลดการปรุงเพิ่ม เลี่ยงน้ำปลา ซีอิ๊ว ผงชูรส และอาหารแปรรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ไส้กรอก พยายามคุมโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ประมาณเกลือแกง 1 ช้อนชา

2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ น้ำเปล่าคือยาบำรุงไตที่ดีที่สุด การดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว (หรือ 1.5-2 ลิตร) ช่วยให้ไตขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น แต่ผู้ที่เป็นโรคไตแล้วต้องปรึกษาแพทย์เรื่องปริมาณน้ำที่เหมาะสม

3. ระวังยาแก้ปวด และสมุนไพร คนไทยชอบซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs (เช่น ไอบูโพรเฟน, ไดโคลฟีแนค) หากกินติดต่อกันนานจะทำลายเนื้อไตโดยตรง รวมถึงยาสมุนไพรและอาหารเสริมบางชนิดที่ไม่มีอย.รับรอง ก็เป็นสาเหตุให้ไตวายเฉียบพลันได้

4. คุมโรคประจำตัวให้ดี เบาหวานและความดันโลหิตสูง คือสาเหตุอันดับ 1 และ 2 ของโรคไตเรื้อรัง หากคุณมีโรคเหล่านี้ ต้องกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและคุมระดับน้ำตาล/ความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

5. ตรวจสุขภาพประจำปี อย่ารอให้ป่วย การตรวจเลือด (ดูค่า Creatinine/eGFR) และตรวจปัสสาวะปีละ 1 ครั้ง เป็นวิธีเดียวที่จะรู้ค่าการทำงานของไตที่แท้จริง

“รักใคร ให้ชวนกันไปตรวจไต” เพราะไตที่แข็งแรง คือพื้นฐานของชีวิตที่ยืนยาว

5 วิธีดูแลไตให้แข็งแรง ทำได้ทันที
5 วิธีดูแลไตให้แข็งแรง ทำได้ทันที

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 14:16 น.
72
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button