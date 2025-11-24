ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 17:39 น.
107

ดราม่าสนั่นโลกออนไลน์ เมื่อคู่รักเกย์ชาวไต้หวัน ได้รับทารกแฝดสอง 2 คู่มาอุปการะ จากการอุ้มบุญในเม็กซิโก แต่ถูกวิจารณ์หนักว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

คู่รักเพศเดียวกันชาวไต้หวันต้อนรับทารกแรกเกิด 4 คน จากกระบวนการอุ้มบุญในประเทศเม็กซิโก แต่การเปิดเผยเรื่องราวนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์ โดยมีการกล่าวหาว่าพวกเขา “ซื้อเด็ก” และ “เห็นแก่ตัว”

คู่รักคู่นี้ประกอบด้วย หลิว นักออกแบบพื้นที่ และ หลิน ผู้เป็นสามี ทั้งสองคนแต่งงานกันในปี 2022 ซึ่งทางไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชียที่ทำให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ทั้งคู่ได้แชร์วิดีโอประกาศการมาถึงของทารก 4 คน ที่เกิดจากการอุ้มบุญ โดยเผยว่าพวกเขาเดินทางไปยูเครนและโคลอมเบีย ก่อนจะพบแม่อุ้มบุญในเม็กซิโก (ซึ่งเป็นประเทศที่บางรัฐมีกรอบกฎหมายรองรับการอุ้มบุญ ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรจากต่างประเทศ)

หลิน ยอมรับว่าพวกเขาเป็นพ่อที่ไม่มีประสบการณ์ แต่การเกิดของลูก ๆ ทำให้พวกเขามี “ความสุขเพิ่มขึ้นสี่เท่า”

แม้ว่าชาวเน็ตบางส่วนจะแสดงความยินดี แต่หลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจ โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งมองว่าพวกเขา “ซื้อเด็ก” โดยระบุว่า “พวกเขาเห็นแก่ตัวเกินไป นี่คือการแสวงหาประโยชน์จากมดลูกของผู้หญิง”

ส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่า “พ่อสองคนนี้ไม่ได้สัมผัสความเจ็บปวดจากการตั้งครรภ์ พวกเขาควรลดจำนวนทารกลงเพื่อสุขภาพของแม่อุ้มบุญ” ขณะที่อีกคนมองว่าคู่รักนี้กำลังใช้เด็กเป็นเครื่องมือ โดยบอกว่า “ถ้าไม่มีประสบการณ์ดูแลเด็ก ก็ควรจ้างพี่เลี้ยงเด็ก อย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างยอดเข้าชม”

คู่รักคู่นี้ตอบโต้คำวิจารณ์ โดยชี้แจงว่า ทารก 4 คน เกิดจากการอุ้มบุญโดยใช้ไข่ผู้บริจาคคนเดียวกัน และใช้แม่อุ้มบุญ 2 คน (แต่ละคนอุ้มท้องแฝด) โดยแต่ละคนใช้สเปิร์มของผู้เป็นพ่อคนใดคนหนึ่งในคู่

พวกเขายืนยันว่าสุขภาพของแม่อุ้มบุญคือสิ่งสำคัญอันดับแรกตลอดกระบวนการ โดยมีการดูแลทางการแพทย์และประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งคู่เลือกเม็กซิโกเพราะกระบวนการอุ้มบุญที่นั่น “มีการควบคุมและถูกกฎหมายมากที่สุด” และมีทนายความดูแลขั้นตอนทั้งหมด

ทารกทั้งสี่คนได้รับใบสูติบัตรที่ระบุชื่อพ่อทั้งสองคน และจะได้รับการจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าตามกฎหมายต่อไป แม้ว่าการอุ้มบุญจะยังผิดกฎหมายในไต้หวัน ซึ่งอาจทำให้เด็กที่เกิดมาประสบปัญหาในการรับรองสิทธิ์ความเป็นบุตร

“เราหวังว่าลูก ๆ ของเราจะสามารถถูกมองเห็นภายใต้แสงแดด ไม่ใช่เป็นความลับ เราเข้าใจว่าการอุ้มบุญเป็นที่ถกเถียง แต่สำหรับเรา นี่คือผลลัพธ์ของการคิดอย่างรอบคอบ, ถูกกฎหมาย และการให้ความเคารพต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

