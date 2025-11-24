สิงคโปร์สั่งเนรเทศ-ห้ามเข้าประเทศ หนุ่มออสซี่หิวแสง เข้าประชิดตัว “อารีอานา กรานเด” กลางงานพรีเมียร์
ทางการสิงคโปร์สั่งเนรเทศ จอห์นสัน เวน อินฟลูเอนเซอร์ชาวออสเตรเลีย และห้ามเข้าประเทศอีก หลังพยายามเข้าถึงตัว อารีอาน่า กรานเด กลางงานพรีเมียร์
ก่อนหน้านี้ จอห์นสัน เวน อินฟลูเอนเซอร์ชาวออสเตรเลีย ถูกศาลตัดสินจำคุก 9 วัน ในข้อหาก่อเหตุวุ่นวายในที่สาธารณะ หลังจากที่เจ้าตัวผลักช่างภาพและพุ่งเข้าใส่เพื่อเข้าประชิดตัว อารีอานา กรานเด นักแสดงสาวกลางงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ Wicked: For Good เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะถูก ซินเธีย เอริโว นักแสดงร่วมในหนังเรื่องนี้เข้ามาขัดขวางและดึงตัวผู้ก่อเหตุออก
เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในสิงคโปร์ เนื่องจากหลายคนกล่าวหาว่าเขากำลังทำให้กรานเดเกิดบาดแผลทางใจซ้ำสอง (Re-traumatising) เพราะก่อนหน้านี้กรานเดเคยเผชิญกับภาวะเครียดหลังเหตุสะเทือนขวัญ (PTSD) จากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในคอนเสิร์ตของเธอที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง 22 ราย
ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลทราบว่าเวนเคยพยายามบุกรุกงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ถึงสองครั้ง และเคยมีประวัติก่อความวุ่นวายในคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ของคนดังมาแล้ว รวมถึงการกระโดดขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเคที เพอร์รี ในซิดนีย์เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ ก่อนที่สุดท้าย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจ (ICA) ได้สั่งเนรเทศ เวน ออกจากประเทศ และสั่งห้ามเข้าประเทศอีก
หลังถูกตำรวจจับกุม เวนยอมรับสารภาพในข้อหาก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ ผู้พิพากษาคริสโตเฟอร์ โกห์ ให้ความเห็นว่า เวนต้องการเรียกร้องความสนใจ และกล่าวว่าเขาคิดผิดที่คิดว่าการกระทำของตัวเองจะไม่มีผลที่ตามมา
เอริโว นักแสดงที่เข้าช่วยเหลือ กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า “ฉันแค่ต้องการให้แน่ใจว่าเพื่อนของฉันปลอดภัย ฉันมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพวกเรา แต่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยเมื่อเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น สัญชาตญาณแรกของฉันคือต้องการให้เธอปลอดภัย”
