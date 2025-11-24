ข่าว

“ชูวิทย์” แฉทุนจีนบุกกรมคุก ปมคุกบำเรอกาม พอเรื่องแดงแทงหลังกันเอง

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 08:33 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 08:38 น.
186

ชูวิทย์ แฉทุนจีนบุกกรมคุก ปมคุกบำเรอกาม พอเรื่องแดงแทงหลังกันเอง ไม่ใช่เป็นการร้องเรียนจากนักโทษ เรื่องแบบนี้ไม่หลุดจากแดนสนธยา

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ระบุว่า “สงครามสีเทา

ทุนเทาเกาะกินทำลายทุกองคาพยพของระบบไทย ยิ่งทุนหนาอย่าง “ทุนจีนเทา” เคยทำได้ถึงขนาดเปิดผับค้ายา เสพไม่หมดฝากยาไว้เสพครั้งหน้าเหมือนฝากเหล้า

ล่าสุดถึงคิว ”กรมคุก“ เรือนจำพิเศษกรุงเทพใจกลางกรุงแท้ๆ หาใช่เรือนจำบ้านนอกห่างไกล ดันมีบริการส่งผู้หญิงจีนบำเรอกาม สร้างสวรรค์ชั่วคราวให้นักโทษจีนคลายเหงาแก้เซ็งถึงในคุก กินหรูอยู่สบาย นักโทษวีไอพีไทยกลายเป็นเรื่องเล็ก เมื่อเจอกินเหล้าเคล้าเซ็กส์ของนักโทษวีไอพีจีนเทา เรื่องแดงขึ้นมาจากการ “แทงหลังกันเอง“ หาใช่มีการร้องเรียนจากนักโทษในคุก

เพราะการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างจากข้างในคุก ต้องถูกเซ็นเซอร์ จึงไม่มีทางหลุดออกจากแดนสนธยาไปถึงข้างนอกได้ เรื่องในคุกจะหลุดออกมาได้ต้องมี ”ไฟเขียว“ เท่านั้น แผนการวางงานโดนโละทั้งกระดาน พาลไปถึงเรือนจำคลองเปรม เรือนจำหญิงกลาง เรือนจำบำบัด รวมถึงการโละอำนาจเก่าไปสู่อำนาจใหม่

ทุนเทายังคงอยู่ไม่ไปไหน แค่รอเวลาคลื่นลมสงบก็กลับมาใหม่ อำนาจใดจะใหญ่กว่าอำนาจทุน แก่จนจะเข้าโลงยังไม่เคยเห็น ยิ่งเรื่องในคุก หากให้ตรวจกันเองก็เหมือนตำรวจสอบตำรวจ ผลออกมาได้แค่แสดงแอ็คชั่นขึงขัง สร้างภาพไปตรวจ

จากนั้นตั้งกรรมการสอบรายชื่อยาวเป็นหางว่าว ปล่อยไปสัก 1-2 เดือน ให้เรื่องเงียบ จะให้ปราบจริงจังไม่มีทางเกิดขึ้นได้ มีแต่ในหนังซีรี่ย์ ไม่ใช่เรื่องจริงที่จะมีในประเทศไทย ต่อไปทุนเทาจะหนักกว่าเก่า เพราะเป็นทุนหนาว่ากันเป็นระดับ ”ห้อง“ ไม่ใช่ระดับ ”กิโล“

ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้ง ทุนเทาคงได้เปิดห้องขนกันเพลิน ห้องใครใหญ่กว่าคือผู้ชนะ เรื่อง “แบ่งกันคนละครึ่ง” ตามนโยบายรัฐบาลไม่มี มีแต่ผู้ชนะคือผู้ที่ไม่แบ่งใคร อุดมการณ์ถูกเอาไปเร่ขาย นโยบายเป็นเพียงแค่ไม้ประดับข้างรั้วให้ดูดี โบกไม้โบกมือยกมือไหว้บนรถหาเสียง

แต่ถึงเวลาจริง คือ ทุนเทาทำงานจ่ายอย่างงาม ใครทุนน้อยหลีกทางไป ไม่มีใครเอาทุนตัวเองมาเล่นการเมือง เหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปงัดไม้ซุง ต้องเอาทุนเทามาเกทับ

สงครามสีเทาจึงลามเข้าไปทุกภาคส่วนของประเทศไทย เป็นสงครามที่คนไทยไม่มีวันชนะเสียด้วย”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

