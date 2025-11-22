บขส. – รฟท. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังวิกฤติ ล่าสุดกระทบต่อเส้นทางการเดินรถทำให้ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. และ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ต้องออกประกาศหยุดการเดินรถเส้นทางสายใต้ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมสงขลาจะดีขึ้น
“บขส.“ หยุดเดินรถชั่วคราว 5 เส้นทางภาคใต้ หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (22 พ.ย.2568) เวลา 11.30 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนัก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้ รถโดยสารไม่สามารถวิ่งผ่านเข้า อ.หาดใหญ่ได้ จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้
1.สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ -สตูล
2.สายที่ 992 เส้นทาง กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
3.สายที่ 987 กรุงเทพฯ – ยะลา
4.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
5.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
บขส. จึงจำเป็นต้องหยุดเดินรถในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว จนกว่าน้ำจะลดลง สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสาร ได้ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี บขส. จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลการเดินรถสายใต้ โทร. 02 – 422 – 4444 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก : บขส. www.facebook.com/BorKorSor99
ในขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ได้มีการโพสต์ในหน้าเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งงดเดินขบวนรถเส้นทางสายใต้ จำนวน 10 ขบวน หลังเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งงดเดินขบวนรถในเส้นทางสยใต้ ในวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2568) เนื่องจากเหตุน้ำท่วมอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและมีน้ำท่วมเหนือสันรางระหว่างสถานีวัดควนมีด – จะนะ และอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถเดินผ่านไปได้ การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินรถ จำนวน 10 ขบวน เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์)
3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพอภิวัฒน์)
4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์)
5. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก – กรุงเทพอภิวัฒน์)
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีรถไฟทั่วประเทศ และ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.
อ้างอิงจาก : FB บขส., ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
