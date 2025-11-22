โวล์ฟสบวร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68
22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โฟล์กสวาเก้น อารีน่า โวล์ฟสบวร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา โวล์ฟสบวร์ก VS เลเวอร์คูเซ่น ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : โวล์ฟสบวร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
- สนาม : โฟล์กสวาเก้น อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 7
วิเคราะห์บอล โวล์ฟสบวร์ก – เลเวอร์คูเซ่น
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โวล์ฟสบวร์ก
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหมาป่าเมืองเบียร์ ของกุนซือชั่วคราว ดาเนี่ยล เบาเออร์ จะยังไม่สามารถใช้งาน โมริตซ์ เยนซ์, เควิน ปาเรเดส, อดัม ดากิม, เบนซ์ ดาร์ไร และ โมฮาเหม็ด อามูร่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โยอาคิม เมห์เล, มาริอัส มุลเลอร์, คิเลียน ฟิสเชอร์, โรเจริโอ และ ยานนิค เกอฮาร์ดต์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย คามิล กราบาร่า, ซาเอล คุมเบดี, เดนิส วาฟโร, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, อารอน เซห์นเตอร์, แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, วินิซิอุส ซูซ่า, พาทริค วิมเมอร์, โยนาส วินด์ และ มัตติอัส สเวนเบิร์ก
เลเวอร์คูเซ่น
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพห้างขายยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮยุลมันด์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเซเกียล พาลาซิออส, นาธาน เทลล่า, อักเซล ทาเป, ลูคัส บาสเกซ และ เอเซเกียล เฟอร์นานเดซ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมถึงต้องเช็คความพร้อมของ อเล็กซ์ กริมัลโด้
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟลคเคน, จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซา, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ การ์เซีย, มาลิค ทิลล์แมน, เออร์เนสต์ โปกู และ พาทริค ชิค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โวล์ฟสบวร์ก – เลเวอร์คูเซ่น
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 08/02/25 โวล์ฟสบวร์ก 0-0 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 22/09/24 เลเวอร์คูเซ่น 4-3 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 10/03/24 เลเวอร์คูเซ่น 2-0 โวล์ฟสบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 21/10/23 โวล์ฟสบวร์ก 1-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
- 16/04/23 โวล์ฟสบวร์ก 0-0 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โวล์ฟสบวร์ก
- 07/11/25 แพ้ เบรเมน 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 02/11/25 แพ้ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-3 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 แพ้ โฮลสไตน์ คีล 0-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 ชนะ ฮัมบูร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 18/10/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 0-3 (บุนเดสลีกา)
เลเวอร์คูเซ่น
- 08/11/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 6-0 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 ชนะ เบนฟิก้า 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ พาเดอบอร์น 4-2 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 26/10/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 2-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โวล์ฟสบวร์ก (4-3-3) : คามิล กราบาร่า (GK) – ซาเอล คุมเบดี, เดนิส วาฟโร, คอนสแตนตินอส คูลีราคิส, อารอน เซห์นเตอร์ – แม็กซ์ อาร์โนลด์, คริสเตียน อีริคเซ่น, วินิซิอุส ซูซ่า – พาทริค วิมเมอร์, โยนาส วินด์, มัตติอัส สเวนเบิร์ก
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟลคเคน (GK) – จาเรลล์ ควอนซาห์, โลอิก บาเด, เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา – อาร์ตูร์, อิบราฮิม มาซา, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ การ์เซีย – มาลิค ทิลล์แมน, เออร์เนสต์ โปกู – พาทริค ชิค
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
โวล์ฟสบวร์ก 0-2 เลเวอร์คูเซ่น
