บาเยิร์น มิวนิค พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ ไฟร์บวร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS ไฟร์บวร์ก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ ไฟร์บวร์ก
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – ไฟร์บวร์ก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน ราฟาเอล เกอร์เรโร่, อัลฟองโซ่ เดวีส, ฮิโรกิ อิโตะ และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเอร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช, โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

ไฟร์บวร์ก

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ยูเลี่ยน ชุสเตอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเรน ดินกี้, นิโคลัส โฮฟเลอร์, นิคลาส เบสเต และ ไคเรียเก้ ไอรี ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โนอาห์ อาตูโบลู, ลูคัส คูเบลอร์, มัตธิอัส กินเทอร์, ฟิลิปป์ ไลน์ฮาร์ต, จอร์ดี้ มาเคนโก, พาทริค ออสเตอร์เฮจ, มักซิมิเลียน เอกเกสไตน์, ฟิลิปป์ ทรอย, โยฮัน แมนแซมบี, เดอร์รี่ เชอแฮนท์ และ จูเนียร์ อาดามู

Credit : SC Freiburg

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – ไฟร์บวร์ก

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/01/25 ไฟร์บวร์ก 1-2 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 01/09/24 บาเยิร์น มิวนิค 2-0 ไฟร์บวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 01/03/24 ไฟร์บวร์ก 2-2 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 08/10/23 บาเยิร์น มิวนิค 3-0 ไฟร์บวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 08/04/23 ไฟร์บวร์ก 0-1 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 08/11/25 เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 04/11/25 ชนะ เปแอสเช 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-0 (บุนเดสลีกา)

ไฟร์บวร์ก

  • 09/11/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)
  • 06/11/25 ชนะ นีซ 3-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ ฟอร์จูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 3-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 26/10/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

ไฟร์บวร์ก (4-2-3-1) : โนอาห์ อาตูโบลู (GK) – ลูคัส คูเบลอร์, มัตธิอัส กินเทอร์, ฟิลิปป์ ไลน์ฮาร์ต, จอร์ดี้ มาเคนโก – พาทริค ออสเตอร์เฮจ, มักซิมิเลียน เอกเกสไตน์ – ฟิลิปป์ ทรอย, โยฮัน แมนแซมบี, เดอร์รี่ เชอแฮนท์ – จูเนียร์ อาดามู

Credit : SC Freiburg

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

บาเยิร์น มิวนิค 3-0 ไฟร์บวร์ก

 

