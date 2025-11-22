ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เบิร์นลี่ย์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:16 น.
72

22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์ และ คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน แดนกลางเป็น ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลูม เชานา, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, เจย์ดอน แอนโธนี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เซียน เฟลมมิ่ง

Credit : Burnley Football Club

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ กับ เปโดร เนโต้

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 30/03/25 เชลซี 2-2 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 07/10/23 เบิร์นลี่ย์ 1-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/03/22 เบิร์นลี่ย์ 0-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/21 เชลซี 1-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/01/21 เชลซี 2-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์

  • 08/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Burnley Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เบิร์นลี่ย์ (4-2-3-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) -ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน – ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน – ลูม เชานา, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, เจย์ดอน แอนโธนี่ – เซียน เฟลมมิ่ง

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – เลียม ดีแลป

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

เบิร์นลี่ย์ 0-2 เชลซี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

