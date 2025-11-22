เบิร์นลี่ย์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68
22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เทิร์ฟ มัวร์ เบิร์นลี่ย์ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น.
- สนาม : เทิร์ฟ มัวร์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เบิร์นลี่ย์ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สก็อตต์ พาร์คเกอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เซกี อัมดูนี่, จอร์แดน เบเยอร์ และ คอนเนอร์ โรเบิร์ตส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์ติน ดูบราฟก้า พร้อมกองหลัง 4 คน ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน แดนกลางเป็น ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลูม เชานา, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, เจย์ดอน แอนโธนี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เซียน เฟลมมิ่ง
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ กับ เปโดร เนโต้
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เบิร์นลี่ย์ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 30/03/25 เชลซี 2-2 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 07/10/23 เบิร์นลี่ย์ 1-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 05/03/22 เบิร์นลี่ย์ 0-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 06/11/21 เชลซี 1-1 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
- 31/01/21 เชลซี 2-0 เบิร์นลี่ย์ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์
- 08/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 เสมอ คาราบัก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เบิร์นลี่ย์ (4-2-3-1) : มาร์ติน ดูบราฟก้า (GK) -ไคล์ วอล์คเกอร์, อักเซล ตวนเซเบ้, มักซิม เอสเตฟ, ควิลินด์ชี่ ฮาร์ทแมน – ฟลอเรนติโน่, จอช คัลเลน – ลูม เชานา, เลสลี่ย์ อูโกชุควู, เจย์ดอน แอนโธนี่ – เซียน เฟลมมิ่ง
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, โตซิน อดาราบิโอโย่, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เอสเตเวา, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – เลียม ดีแลป
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เบิร์นลี่ย์ 0-2 เชลซี
