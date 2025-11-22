ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68
22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล ดิอูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS สตุ๊ตการ์ท ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – สตุ๊ตการ์ท
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ กับ นิคลาส ซูเล่
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่
สตุ๊ตการ์ท
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพม้าขาว ของกุนซือ เซบาสเตีย เฮอร์เนส จะยังไม่มีชื่อของ เออร์เมดิน เดมิโรวิช, ซิลาส คาทอมปา เอ็มวุมป้า และ สเตฟาน เดรียกา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ลูก้า จาเกซ, จัสติน ดายเฮิล และ ยานนิค เคเตล
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย อเล็กซานเดอร์ นูเบล, ลอเรนซ์ อัสซิญอง, ฟินน์ เจลต์ช, แดน-อักเซล ซากาดู, มักซิมิเลียน มิตเตนสตัดท์, เชม่า อันเดรส, แองเจโล่ สติลเลอร์, เตียโก้ โทมัส, บิลาล เอล คานนุส, เจมี่ เลเวลิง และ เดนิซ อุนดาฟ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – สตุ๊ตการ์ท
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 08/02/25 ดอร์ทมุนด์ 1-2 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
- 22/09/24 สตุ๊ตการ์ท 5-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 06/04/24 ดอร์ทมุนด์ 0-1 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
- 06/12/23 สตุ๊ตการ์ท 2-0 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
- 11/11/23 สตุ๊ตการ์ท 2-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 08/11/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 เสมอ แฟร้งคเฟิร์ต 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
สตุ๊ตการ์ท
- 09/11/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 3-2 (บุนเดสลีกา)
- 06/11/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 01/11/25 แพ้ ไลป์ซิก 1-3 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 26/10/25 ชนะ ไมนซ์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, มักซิมิเลียน ไบเออร์ – แซร์อู กีราสซี่
สตุ๊ตการ์ท (4-2-3-1) : อเล็กซานเดอร์ นูเบล (GK) – ลอเรนซ์ อัสซิญอง, ฟินน์ เจลต์ช, แดน-อักเซล ซากาดู, มักซิมิเลียน มิตเตนสตัดท์ – เชม่า อันเดรส, แองเจโล่ สติลเลอร์ – เตียโก้ โทมัส, บิลาล เอล คานนุส, เจมี่ เลเวลิง – เดนิซ อุนดาฟ
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ดอร์ทมุนด์ 2-2 สตุ๊ตการ์ท
