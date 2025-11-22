ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 14:17 น.
90

22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล ดิอูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS สตุ๊ตการ์ท ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ สตุ๊ตการ์ท
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5

วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – สตุ๊ตการ์ท

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ กับ นิคลาส ซูเล่

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สตุ๊ตการ์ท

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพม้าขาว ของกุนซือ เซบาสเตีย เฮอร์เนส จะยังไม่มีชื่อของ เออร์เมดิน เดมิโรวิช, ซิลาส คาทอมปา เอ็มวุมป้า และ สเตฟาน เดรียกา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ลูก้า จาเกซ, จัสติน ดายเฮิล และ ยานนิค เคเตล

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย อเล็กซานเดอร์ นูเบล, ลอเรนซ์ อัสซิญอง, ฟินน์ เจลต์ช, แดน-อักเซล ซากาดู, มักซิมิเลียน มิตเตนสตัดท์, เชม่า อันเดรส, แองเจโล่ สติลเลอร์, เตียโก้ โทมัส, บิลาล เอล คานนุส, เจมี่ เลเวลิง และ เดนิซ อุนดาฟ

Credit : VfB Stuttgart 1893

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – สตุ๊ตการ์ท

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 08/02/25 ดอร์ทมุนด์ 1-2 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
  • 22/09/24 สตุ๊ตการ์ท 5-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 06/04/24 ดอร์ทมุนด์ 0-1 สตุ๊ตการ์ท (บุนเดสลีกา)
  • 06/12/23 สตุ๊ตการ์ท 2-0 ดอร์ทมุนด์ (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 11/11/23 สตุ๊ตการ์ท 2-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 08/11/25 เสมอ ฮัมบูร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ แฟร้งคเฟิร์ต 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 1-0 (บุนเดสลีกา)

สตุ๊ตการ์ท

  • 09/11/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 06/11/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ไลป์ซิก 1-3 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ ไมนซ์ 2-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 26/10/25 ชนะ ไมนซ์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาร์นี่ย์ ชุควูเมก้า, มักซิมิเลียน ไบเออร์ – แซร์อู กีราสซี่

สตุ๊ตการ์ท (4-2-3-1) : อเล็กซานเดอร์ นูเบล (GK) – ลอเรนซ์ อัสซิญอง, ฟินน์ เจลต์ช, แดน-อักเซล ซากาดู, มักซิมิเลียน มิตเตนสตัดท์ – เชม่า อันเดรส, แองเจโล่ สติลเลอร์ – เตียโก้ โทมัส, บิลาล เอล คานนุส, เจมี่ เลเวลิง – เดนิซ อุนดาฟ

Credit : VfB Stuttgart 1893

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ดอร์ทมุนด์ 2-2 สตุ๊ตการ์ท

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

