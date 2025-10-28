บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:57 น.
61

เรือนจำกลางสหรัฐอเมริกา เผยแล้วว่า ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ (Sean “Diddy” Combs) จะพ้นโทษในปี 2028 หลังต้องโทษคดีค้าประเวณีสุดฉาว

อย่างที่ทราบว่าในตอนนี้ ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ แร็ปเปอร์คนดัง ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้าประเวณี ต้องโทษจำคุก 50 เดือน หรือราวๆ 4 ปี

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากสำนักงานเรือนจำกลางของสหรัฐฯ (Bureau of Prisons) ดิดดี้มีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2028 นอกเหนือจากโทษจำคุก 50 เดือนแล้ว ดิดดี้จะต้องถูกควบคุมความประพฤติหลังพ้นโทษเป็นเวลา 5 ปี และต้องจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 16.3 ล้านบาท)

โดยฝ่ายอัยการเคยแนะนำให้ศาลตัดสินจำคุกดิดดี้เป็นเวลา 135 เดือน (กว่า 11 ปี) โดยอ้างว่าเขาเป็น “คนที่ไม่สำนึกผิด” ขณะที่ทางด้าน เทนี เจอรากอส ทนายความของดิดดี้ ได้ยื่นจดหมายขอให้สำนักงานเรือนจำกลางแนะนำให้ลูกความของเธอไปรับโทษที่เรือนจำ Fort Dix เพื่อที่ดิดดี้จะได้เข้าร่วมโปรแกรมบำบัดยาเสพติด RDAP และเพิ่มโอกาสในการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว

คณะลูกขุนได้ตัดสินว่าดิดดี้มีความผิดในสองข้อหา คือ การขนส่งเพื่อจูงใจให้ค้าประเวณี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2025 อย่างไรก็ตาม แร็ปเปอร์เจ้าของเพลง “I’ll Be Missing You” รอดพ้นจากข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคือองค์กรอาชญากรรม (Racketeering) และการค้ามนุษย์ทางเพศ

ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ผู้พิพากษา อรุณ สุบรามาเนียน ได้ปฏิเสธคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยชี้ว่าฝ่ายอัยการมี “หลักฐานท่วมท้น” ในความผิดข้อหาขนส่งเพื่อจูงใจให้ค้าประเวณี

ดิดดี้ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2024 โดยทนายความของเขาอ้างว่า ดิดดี้อยู่ภายใต้การ “เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง” ขณะที่อยู่เบื้องหลังลูกกรง รวมถึงต้องเผชิญกับสภาพ “ไร้มนุษยธรรม” เช่น การเข้าถึงน้ำสะอาดที่จำกัด, อาหารที่มีหนอน, ขาดการทำกายภาพบำบัด และไม่มีเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าที่ใช้งานได้

อ้างอิง : www.foxnews.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

10 นาที ที่แล้ว
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก บันเทิง

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

36 นาที ที่แล้ว
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน เศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

38 นาที ที่แล้ว
ใบปอทะลุวัง ม112 ข่าว

เปิดสาเหตุลดโทษ “ใบปอ ทะลุวัง” คดี ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ เหลือ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่า หมิว พรปวีณ์ VS สมาคมแบดฯ เกิดปัญหาอะไร ? ธรรมนัสสั่งอย่าเกิดอีก ต้นตอชัดแล้วฝ่ายนี้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก &quot;ใบปอ ทะลุวัง&quot; ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน ข่าวการเมือง

จำคุก “ใบปอ ทะลุวัง” ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง บันเทิง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น &quot;120 ปี นามพระราชทาน&quot; แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งอพยพด่วน &quot;พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา&quot; อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับบริจาคเลือดให้ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด ข่าว

รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสหมิวพรพรปวีณ์ ข่าวกีฬา

ปัญหา “หมิว” ถอนซีเกมส์ถึงหู ธรรมนัส ฮึ่มสั่งแก้ด่วน ! กำชับหนักอย่าเกิดอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก&quot; บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:57 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:57 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button