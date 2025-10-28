เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี
เรือนจำกลางสหรัฐอเมริกา เผยแล้วว่า ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ (Sean “Diddy” Combs) จะพ้นโทษในปี 2028 หลังต้องโทษคดีค้าประเวณีสุดฉาว
อย่างที่ทราบว่าในตอนนี้ ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ แร็ปเปอร์คนดัง ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีค้าประเวณี ต้องโทษจำคุก 50 เดือน หรือราวๆ 4 ปี
อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากสำนักงานเรือนจำกลางของสหรัฐฯ (Bureau of Prisons) ดิดดี้มีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2028 นอกเหนือจากโทษจำคุก 50 เดือนแล้ว ดิดดี้จะต้องถูกควบคุมความประพฤติหลังพ้นโทษเป็นเวลา 5 ปี และต้องจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 16.3 ล้านบาท)
โดยฝ่ายอัยการเคยแนะนำให้ศาลตัดสินจำคุกดิดดี้เป็นเวลา 135 เดือน (กว่า 11 ปี) โดยอ้างว่าเขาเป็น “คนที่ไม่สำนึกผิด” ขณะที่ทางด้าน เทนี เจอรากอส ทนายความของดิดดี้ ได้ยื่นจดหมายขอให้สำนักงานเรือนจำกลางแนะนำให้ลูกความของเธอไปรับโทษที่เรือนจำ Fort Dix เพื่อที่ดิดดี้จะได้เข้าร่วมโปรแกรมบำบัดยาเสพติด RDAP และเพิ่มโอกาสในการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว
คณะลูกขุนได้ตัดสินว่าดิดดี้มีความผิดในสองข้อหา คือ การขนส่งเพื่อจูงใจให้ค้าประเวณี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2025 อย่างไรก็ตาม แร็ปเปอร์เจ้าของเพลง “I’ll Be Missing You” รอดพ้นจากข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคือองค์กรอาชญากรรม (Racketeering) และการค้ามนุษย์ทางเพศ
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน ผู้พิพากษา อรุณ สุบรามาเนียน ได้ปฏิเสธคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยชี้ว่าฝ่ายอัยการมี “หลักฐานท่วมท้น” ในความผิดข้อหาขนส่งเพื่อจูงใจให้ค้าประเวณี
ดิดดี้ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2024 โดยทนายความของเขาอ้างว่า ดิดดี้อยู่ภายใต้การ “เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่อง” ขณะที่อยู่เบื้องหลังลูกกรง รวมถึงต้องเผชิญกับสภาพ “ไร้มนุษยธรรม” เช่น การเข้าถึงน้ำสะอาดที่จำกัด, อาหารที่มีหนอน, ขาดการทำกายภาพบำบัด และไม่มีเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าที่ใช้งานได้
อ้างอิง : www.foxnews.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด
- จัสติน บีเบอร์ ยืนยัน “ไม่ใช่เหยื่อข่มขืน” ของ ฌอน “ดิดดี้” คอมส์ คดีค้ามนุษย์ทางเพศ สะเทือนวงการ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: