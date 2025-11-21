ข่าวดาราบันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:23 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:24 น.
194

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันนี้ (21 พ.ย.) ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมหากาพย์ดราม่าดาราระดับตัวแม่ชื่อย่อ “น.” ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง พิธีกรดังได้นำหลักฐานมาเปิด พร้อมระบุยอดความเสียหายเฉพาะ “วงแรก” สูงกว่า 240 ล้านบาท

ที่มา เช็ค 202 ล้านบาทที่มาไม่จริง

หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า ผู้เสียหายกลุ่มแรกมี 5 คน (ใช้อักษรย่อ ข, จ, ท, พ, และ น1) ซึ่งถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน จากดาราสาว “น.” อ้างว่า เงินทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ “ต.” ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อนำไปลงทุน และจะได้รับผลตอบแทนเป็นเช็คคืนกลับมา

  • ยอดเงินลงทุน: ผู้เสียหายแต่ละรายลงทุนด้วยจำนวนเงินสูง “ข.” ลงทุน 70 ล้านบาท, “จ.” ลงทุน 70 ล้านบาท, “ท.” ลงทุน 90 ล้านบาท และ “พ.” ลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท รวมยอดในวงแรกสูงกว่า 240 ล้านบาท

  • ในช่วงแรก “น.” สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) กลับคืนให้แก่ผู้เสียหายจริง

  • ต่อมา ดาราสาว “น.” ได้แสดงเช็ค 5 ใบ รวมยอดเงิน 202,800,000 บาท ให้ผู้เสียหายดู อ้างว่านี่คือเช็คผลตอบแทนที่ได้มาจาก “ต.”

  • หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า เช็คดังกล่าวไม่ได้มาจาก ต. แต่เป็นเช็คของบุคคลใกล้ชิด น. ซึ่งเชื่อว่าดาราสาวเป็นผู้เขียนและเซ็นชื่อเช็คดังกล่าวขึ้นมาเอง

บุคคลที่ 3 ปฏิเสธไม่เคยได้รับเงิน

หนุ่ม กรรชัย ได้รับการยืนยันจาก ต. บุคคลที่ถูกอ้างถึง ว่า ต. ไม่เคยได้รับเงินลงทุนก้อนนี้จากผู้เสียหายทั้ง 5 คนเลย และไม่เคยออกเช็คดังกล่าวให้แก่ น.

อย่างไรก็ตาม ต. ยอมรับว่า ตนเองก็ได้ลงทุนเงินส่วนตัวกับ น. เช่นกัน ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า ดาราสาว น. เป็นผู้รับเงินจากหลายฝ่ายเพื่อนำไปบริหารจัดการเอง

หนุ่ม กรรชัย เรียกร้องให้ดาราสาว น. ออกมาแถลงชี้แจงความจริงโดยเร็ว ยังมีผู้เสียหายอีกวงที่สอง ซึ่งจะมีการนำมาเปิดเผยในรายการสัปดาห์หน้าต่อไป

ภาพจาก: รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก: รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก: รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 13:23 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 13:24 น.
194
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button