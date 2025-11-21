หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันนี้ (21 พ.ย.) ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมหากาพย์ดราม่าดาราระดับตัวแม่ชื่อย่อ “น.” ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง พิธีกรดังได้นำหลักฐานมาเปิด พร้อมระบุยอดความเสียหายเฉพาะ “วงแรก” สูงกว่า 240 ล้านบาท
ที่มา เช็ค 202 ล้านบาทที่มาไม่จริง
หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า ผู้เสียหายกลุ่มแรกมี 5 คน (ใช้อักษรย่อ ข, จ, ท, พ, และ น1) ซึ่งถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน จากดาราสาว “น.” อ้างว่า เงินทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ “ต.” ซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อนำไปลงทุน และจะได้รับผลตอบแทนเป็นเช็คคืนกลับมา
-
ยอดเงินลงทุน: ผู้เสียหายแต่ละรายลงทุนด้วยจำนวนเงินสูง “ข.” ลงทุน 70 ล้านบาท, “จ.” ลงทุน 70 ล้านบาท, “ท.” ลงทุน 90 ล้านบาท และ “พ.” ลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท รวมยอดในวงแรกสูงกว่า 240 ล้านบาท
-
ในช่วงแรก “น.” สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) กลับคืนให้แก่ผู้เสียหายจริง
-
ต่อมา ดาราสาว “น.” ได้แสดงเช็ค 5 ใบ รวมยอดเงิน 202,800,000 บาท ให้ผู้เสียหายดู อ้างว่านี่คือเช็คผลตอบแทนที่ได้มาจาก “ต.”
-
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า เช็คดังกล่าวไม่ได้มาจาก ต. แต่เป็นเช็คของบุคคลใกล้ชิด น. ซึ่งเชื่อว่าดาราสาวเป็นผู้เขียนและเซ็นชื่อเช็คดังกล่าวขึ้นมาเอง
บุคคลที่ 3 ปฏิเสธไม่เคยได้รับเงิน
หนุ่ม กรรชัย ได้รับการยืนยันจาก ต. บุคคลที่ถูกอ้างถึง ว่า ต. ไม่เคยได้รับเงินลงทุนก้อนนี้จากผู้เสียหายทั้ง 5 คนเลย และไม่เคยออกเช็คดังกล่าวให้แก่ น.
อย่างไรก็ตาม ต. ยอมรับว่า ตนเองก็ได้ลงทุนเงินส่วนตัวกับ น. เช่นกัน ซึ่งยิ่งตอกย้ำว่า ดาราสาว น. เป็นผู้รับเงินจากหลายฝ่ายเพื่อนำไปบริหารจัดการเอง
หนุ่ม กรรชัย เรียกร้องให้ดาราสาว น. ออกมาแถลงชี้แจงความจริงโดยเร็ว ยังมีผู้เสียหายอีกวงที่สอง ซึ่งจะมีการนำมาเปิดเผยในรายการสัปดาห์หน้าต่อไป
