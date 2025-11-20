“บิ๊กเล็ก” คาด ปักหมุดชั่วคราวเสร็จ ธ.ค.นี้ ดึง AOT ร่วมพยาน กันเขมรตุกติก
“พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์” เผยเริ่มปักหมุดชั่วคราวชายแดนไทย-กัมพูชา 19 พ.ย. นี้ คาดเสร็จกลาง ธ.ค. ชาวกัมพูชากว่า 200 ครอบครัวต้องย้ายออกจากพื้นที่
ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 10/2568 ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า ปัจจุบันการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนในเขตอธิปไตยของไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา และได้เริ่มขั้นตอนการปักหมุดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. โดยจะเน้นปักหมุดบริเวณ เส้นสีแดง ตามแนวชายแดน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน และจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือน ธ.ค.นี้
หลังจากขั้นตอนการปักหมุดเสร็จสิ้น จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเรื่องการปรับการถือครองที่ดิน หมายความว่าชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ใต้เส้นสีแดง ประมาณกว่า 200 ครอบครัว จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว โดยวิธีการดำเนินการนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
รมว.กลาโหม ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT เข้ามาร่วมสังเกตการณ์และเป็นพยานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลตามแนวชายแดน
