วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

เช็กปฏิทินส่งท้ายปี วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 เดือนแห่งการพักผ่อน เผยวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร หยุดยาว 3 วันรวด (5-7 ธ.ค.) หยุดยาวปีใหม่ 5 วัน
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2025 เดือนธันวาคมถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและการพักผ่อนที่หลายคนรอคอย เพื่อเป็นการเตรียมตัววางแผนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงสิ้นปี The Thaiger สรุปวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันหยุดยาว ประจำเดือนธันวาคม 2568 มาให้ตรวจสอบกันล่วงหน้า
วันหยุดราชการ (ยืนยันแล้ว)
มีวันหยุดราชการที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ 3 วัน ดังนี้
-
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568: วันรัฐธรรมนูญ
-
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568: วันสิ้นปี
เทคนิคการลาวันหยุดยาว
หยุดยาว 3 วันรวด
เนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.) ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องทันที 3 วัน คือ ศุกร์ที่ 5, เสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ถือเป็นวันหยุดยาวแรกของเดือนที่สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องลาเพิ่ม
หยุดกลางสัปดาห์ 10 ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันพุธที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดคั่นกลางสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดยาวในช่วงนี้ สามารถวางแผน ลาเพิ่ม 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ธันวาคม
ลา 2 วัน: จันทร์ 8 – อังคาร 9 = หยุดยาว 5 วันเสาร์ 6 – พุธ 10
ราชการหยุดยาว 5 วัน ส่งท้ายปี 31 ธ.ค. – 4 ม.ค.
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 คณะรัฐมนตตรี มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ทำให้มีวันหยุดเชื่อมกันตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 รวมเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 วัน
วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568
สำหรับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดทำการ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ 3 วันเช่นกัน ได้แก่
-
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม
-
วันพุธที่ 10 ธันวาคม
-
วันพุธที่ 31 ธันวาคม
สรุปได้ว่า เดือนธันวาคม 2568 มีวันหยุดยาวที่ยืนยันแล้ว 1 ครั้ง (3 วัน) และมีวันหยุดกลางสัปดาห์อีก 2 วัน ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและใช้วันหยุดอย่างมีความสุข
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตา เลขเด็ด วันคริสต์มาส แจกโชควันปีใหม่ 2 ม.ค. 68
- คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาจีน ฉลองคริสต์มาสปี 2025 แบบไม่ซ้ำใคร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: