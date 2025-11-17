การเงินเศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 20:44 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:30 น.
77
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน

เช็กปฏิทินส่งท้ายปี วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 เดือนแห่งการพักผ่อน เผยวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร หยุดยาว 3 วันรวด (5-7 ธ.ค.) หยุดยาวปีใหม่ 5 วัน

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2025 เดือนธันวาคมถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและการพักผ่อนที่หลายคนรอคอย เพื่อเป็นการเตรียมตัววางแผนเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงสิ้นปี The Thaiger สรุปวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันหยุดยาว ประจำเดือนธันวาคม 2568 มาให้ตรวจสอบกันล่วงหน้า

วันหยุดราชการ (ยืนยันแล้ว)

มีวันหยุดราชการที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ 3 วัน ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  • วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568: วันรัฐธรรมนูญ

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568: วันสิ้นปี

วันหยุดราชการวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดเดือนธันวาคม 2568

เทคนิคการลาวันหยุดยาว

หยุดยาว 3 วันรวด

เนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.) ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องทันที 3 วัน คือ ศุกร์ที่ 5, เสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ถือเป็นวันหยุดยาวแรกของเดือนที่สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยโดยไม่ต้องลาเพิ่ม

หยุดกลางสัปดาห์ 10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันพุธที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดคั่นกลางสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดยาวในช่วงนี้ สามารถวางแผน ลาเพิ่ม 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ธันวาคม

ลา 2 วัน: จันทร์ 8 – อังคาร 9 = หยุดยาว 5 วันเสาร์ 6 – พุธ 10

วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568
วันหยุดเดือนธันวาคม 2568

ราชการหยุดยาว 5 วัน ส่งท้ายปี 31 ธ.ค. – 4 ม.ค.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 คณะรัฐมนตตรี มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทำให้มีวันหยุดเชื่อมกันตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 รวมเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 วัน

วันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2568

สำหรับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดทำการ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ 3 วันเช่นกัน ได้แก่

  • วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม

  • วันพุธที่ 10 ธันวาคม

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม

สรุปได้ว่า เดือนธันวาคม 2568 มีวันหยุดยาวที่ยืนยันแล้ว 1 ครั้ง (3 วัน) และมีวันหยุดกลางสัปดาห์อีก 2 วัน ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและใช้วันหยุดอย่างมีความสุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สร้างภาพมหาเศรษฐีวัย 60 นั่งเรือยอร์ช โดยมีสาวๆ เคียงข้าง สไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูด อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เศรษฐกิจ

วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก

21 นาที ที่แล้ว
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต บันเทิง

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ ข่าว

สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มมาเลเซีย มาทำงานสาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมาเลย์ ย้อนอดีต 14 ปี มาทำงานสายจนได้รางวัล สถิติปัจจุบันยิ่งช็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. เคาะแพ็กเกจ 3 เดือน อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน คาดเปิดลงทะเบียนภายในปี 2568 หลัง ครม. อนุมัติ เศรษฐกิจ

เริ่มวันไหน? “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้เน็ต 40GB

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

5 ข้อต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อรถแลกเงิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนขึ้นถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ที่ญี่ปุ่น บันเทิง

แจ็กแปปโฮ สวนชาวเน็ต หลังถูกเตือนเรื่องมารยาทที่ญี่ปุ่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ สโลวาเกีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียแจ็กแปปโฮโพสต์ชี้แจง ห้ามแล้วไม่ยอมฟัง ปมคลิปเต้นหน้าลอว์สันฟูจิโดนทัวร์ลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 20:44 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:30 น.
77
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button