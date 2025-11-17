เปิดคลิปนาทีสุดท้าย สาวยืนเต้นก่อนวูบเสียชีวิต หมอเผยผลชันสูตร ไม่ใช่หัวใจวาย
สาวโพสต์ภาพสุดท้าย เพื่อนรุ่นน้องยืนเต้น จู่ๆวูบลงกับพื้น ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หมอเผยผลชันสูตร อาการนี้เบากว่าหัวใจวาย
เมื่อวานนี้ (16 พฤศจิกายน) ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กราหยนึ่งได้โพสต์เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ หลังจากที่เพื่อนรุ่นน้องที่กำลังยืนเต้นอยู่ จู่ๆก็วูบลงไป ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเจ้าตัวเผยว่า
“ช่วงวินาทีสุดท้ายของเพื่อนรัก เต้นอยู่ดีๆ วูบตรงหน้า สุดยื้อชีวิตแพทย์ระบุสาเหตุหัวใจเต้นผิดจังหวะ นาทีสุดท้ายของชีวิตขออนุญาตโพสต์คลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ชีวิตคนเรามันสั้น”
“อย่าโกรธ อย่าเกลียด อย่าทะเลาะกันเลย”
“”ใช้ชีวิตให้หมือนเป็นวันสุดท้าย’ ประโยคเชยๆ ที่เราคุ้นหู บอกเลยว่า ถ้าไม่เกิดกับคนตรงหน้าเรา และMaxเป็นคนถ่ายคลิปนี้พอดี..”
“ใดๆก็ตาม หากใครดูคลิปนี้แล้วปลง คิดได้ ขอผลบุญนี้ส่งเป็นบุญสะสมให้กับน้องกี้ด้วย”
“หากใครจะDrama ขอให้ดูวัตถุประสงค์ของMax ต้องการให้ทุกคนได้รับประโยชน์ จากตัวอย่างของน้อง.. ”
“เมื่อคืนไปกัน10กว่าคน กี้ดื่มและสนุกปกติ เพลงสุดท้าย ตอนเกือบเที่ยงคืน ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ช่วยกันปัํมหัวใจพาส่งรพ.”
“ถึงรพ. ลมหายใจอ่อนมาก น้ำตาลตก เหลือแค่17 เลือดจางมาก เกล็ดเลือดต่ำประมาณ24 ตัวซีด”
“วันนี้จะวุ่นอีก1วัน รอญาติสายตรงเดินทางมาเชียงใหม่ ทำเรื่องผ่าชันสูตรที่นิติเวช ไปแจ้งความเสียชีวิตที่แขวงศรีวิชัย เตรียมแต่งตัวให้ที่รพ.มหาราช และรอส่งตัวกลับจันทบุรี Maxขอตอบผ่านคลิปนี้นะคะ”
“ถ้าคิดเชิงบวก กี้มีความสุขจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจากพวกเราไป”
“พวกเราที่ต่างหาก คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม้รู้ว่าจะตายแบบไหนวันไหน?? ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุุกๆวัน ”
“ขอให้กี้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะจ๊ะ พี่Maxรักกี้นะ”
“Update 14/11/65 on12:14น. หมอสรุปสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ(เบากว่าขั้นหัวใจวาย)”
อ้างอิง : Facebook Max Wowwow
