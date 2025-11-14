หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 16:11 น.
77

คอหวยลาวลุ้นผล งวด 14 พฤศจิกายน 2568 สองทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา 5/45 เปิดสถิติวันศุกร์ย้อนหลัง 6 งวดล่าสุด พร้อมอัตราจ่ายเงิน

กลับมาลุ้นโชคกันอีกครั้งในคืนวันศุกร์ สำหรับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 (14/11/68) จะมีการถ่ายทอดสดหวยลาวส่งตรงจาก สปป.ลาว ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับหวยลาวพัฒนาจะออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับคอหวยที่กำลังรอตรวจผลหวยลาวล่าสุด สามารถติดตามผลรางวัลได้ที่นี่

หวยลาวพัฒนา 14 พฤศจิกายน 2568 (14/11/68)

  • เลข 6 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 5 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 4 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 3 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 2 ตัว : รอประกาศผล

เช็กผลสลากพัฒนา 5/45

  • xx / xx / xx / xx / xx

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินรางวัลของหวยลาวพัฒนา แบ่งออกเป็นรางวัลดังนี้ เลข 4 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 6,000 ส่วนเลข 3 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 500 ปิดท้ายด้วยเลข 2 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 60

สถิติหวยลาวออกรางวัลตรงวันศุกร์ 6 งวดย้อนหลัง

เพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชคหวยลาววันนี้ เราได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลย้อนหลัง 6 งวดล่าสุดที่ออกในวันศุกร์มาให้พิจารณากัน

งวดประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 320
  • เลขท้าย 2 ตัว : 20

งวดประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 725
  • เลขท้าย 2 ตัว : 25

งวดประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 677
  • เลขท้าย 2 ตัว : 77

งวดประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 509
  • เลขท้าย 2 ตัว : 09

งวดประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 318
  • เลขท้าย 2 ตัว : 18

งวดประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2568

  • เลขท้าย 3 ตัว : 654
  • เลขท้าย 2 ตัว : 54

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

