ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์
คอหวยลาวลุ้นผล งวด 14 พฤศจิกายน 2568 สองทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัล เลข 6 ตัว-สลากพัฒนา 5/45 เปิดสถิติวันศุกร์ย้อนหลัง 6 งวดล่าสุด พร้อมอัตราจ่ายเงิน
กลับมาลุ้นโชคกันอีกครั้งในคืนวันศุกร์ สำหรับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 (14/11/68) จะมีการถ่ายทอดสดหวยลาวส่งตรงจาก สปป.ลาว ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับหวยลาวพัฒนาจะออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับคอหวยที่กำลังรอตรวจผลหวยลาวล่าสุด สามารถติดตามผลรางวัลได้ที่นี่
หวยลาวพัฒนา 14 พฤศจิกายน 2568 (14/11/68)
- เลข 6 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 5 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 4 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 3 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 2 ตัว : รอประกาศผล
เช็กผลสลากพัฒนา 5/45
- xx / xx / xx / xx / xx
ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินรางวัลของหวยลาวพัฒนา แบ่งออกเป็นรางวัลดังนี้ เลข 4 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 6,000 ส่วนเลข 3 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 500 ปิดท้ายด้วยเลข 2 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัลเท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 60
สถิติหวยลาวออกรางวัลตรงวันศุกร์ 6 งวดย้อนหลัง
เพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชคหวยลาววันนี้ เราได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลย้อนหลัง 6 งวดล่าสุดที่ออกในวันศุกร์มาให้พิจารณากัน
งวดประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 320
- เลขท้าย 2 ตัว : 20
งวดประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 725
- เลขท้าย 2 ตัว : 25
งวดประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 677
- เลขท้าย 2 ตัว : 77
งวดประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 509
- เลขท้าย 2 ตัว : 09
งวดประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 318
- เลขท้าย 2 ตัว : 18
งวดประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2568
- เลขท้าย 3 ตัว : 654
- เลขท้าย 2 ตัว : 54
