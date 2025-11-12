หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 17:48 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:49 น.
53

ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นสดพร้อมกัน 2 ทุ่ม เปิดสถิติ 10 งวดล่าสุด เลขไหนซ้ำบ่อยบ้าง

สำหรับคอหวยลาวที่พลาดรางวัลใหญ่ในงวดวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไป ถึงเวลาลุ้นโชคใหญ่อีกครั้งกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ ได้ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล/ รอผล / รอผล / รอผล / รอผล

ผลหวยลาวพัฒนา 12 พฤศจิกายน 2568 (12/11/68)

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

สถิติ 10 งวดย้อนหลัง

สำหรับคอหวยที่กำลังรอผลรางวัลสลากพัฒนา (หวยลาว) งวดวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เราได้รวบรวมสถิติการออกรางวัล “หวยลาวออกวันพุธ” ย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด (อัปเดตถึงงวด 5 พ.ย. 2568) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงสถิติ

  • 05/11/2568 — 4 ตัว: 2926 | 3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26
  • 29/10/2568 — 4 ตัว: 2500 | 3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00
  • 22/10/2568 — 4 ตัว: 4918 | 3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18
  • 15/10/2568 — 4 ตัว: 9152 | 3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52
  • 08/10/2568 — 4 ตัว: 3946 | 3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46
  • 01/10/2568 — 4 ตัว: 9506 | 3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06
  • 24/09/2568 — 4 ตัว: 4415 | 3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15
  • 17/09/2568 — 4 ตัว: 0543 | 3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43
  • 10/09/2568 — 4 ตัว: 1709 | 3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09
  • 03/09/2568 — 4 ตัว: 0701 | 3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01

หวยลาว

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 17:48 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:49 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

