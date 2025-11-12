หวยลาว
หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด
ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นสดพร้อมกัน 2 ทุ่ม เปิดสถิติ 10 งวดล่าสุด เลขไหนซ้ำบ่อยบ้าง
สำหรับคอหวยลาวที่พลาดรางวัลใหญ่ในงวดวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไป ถึงเวลาลุ้นโชคใหญ่อีกครั้งกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ ได้ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล/ รอผล / รอผล / รอผล / รอผล
ผลหวยลาวพัฒนา 12 พฤศจิกายน 2568 (12/11/68)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
สถิติ 10 งวดย้อนหลัง
สำหรับคอหวยที่กำลังรอผลรางวัลสลากพัฒนา (หวยลาว) งวดวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เราได้รวบรวมสถิติการออกรางวัล “หวยลาวออกวันพุธ” ย้อนหลัง 10 งวดล่าสุด (อัปเดตถึงงวด 5 พ.ย. 2568) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงสถิติ
- 05/11/2568 — 4 ตัว: 2926 | 3 ตัว: 926 | 2 ตัว: 26
- 29/10/2568 — 4 ตัว: 2500 | 3 ตัว: 500 | 2 ตัว: 00
- 22/10/2568 — 4 ตัว: 4918 | 3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18
- 15/10/2568 — 4 ตัว: 9152 | 3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52
- 08/10/2568 — 4 ตัว: 3946 | 3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46
- 01/10/2568 — 4 ตัว: 9506 | 3 ตัว: 506 | 2 ตัว: 06
- 24/09/2568 — 4 ตัว: 4415 | 3 ตัว: 415 | 2 ตัว: 15
- 17/09/2568 — 4 ตัว: 0543 | 3 ตัว: 543 | 2 ตัว: 43
- 10/09/2568 — 4 ตัว: 1709 | 3 ตัว: 709 | 2 ตัว: 09
- 03/09/2568 — 4 ตัว: 0701 | 3 ตัว: 701 | 2 ตัว: 01
