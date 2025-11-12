ข่าว
ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย
ทางการกัมพูชาเผยแพร่ภาพวิดีโอ อ้าง ทหารไทยเปิดฉากยิงพลเรือนที่หมู่บ้านเปรยจัน ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว สระแก้ว ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา (12 พฤศจิกายน) เพจเฟซบุ๊ก PR Cambodian Government ของรัฐบาลกัมพูชา ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอ พร้อมข้อความว่า
“ด่วน! ทหารไทยได้เปิดฉากยิงใส่ประชาชนพลเรือนที่หมู่บ้านเปรยจัน (Prey Chan) ตำบลโอบียเจียน (Ou Bey Choan) อำเภอโอร์โจว (Ou Chrov) จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) ทำให้พลเรือนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 5 คน นี่เป็นรายงานเบื้องต้นจากทางการท้องถิ่น”
อ้างอิง : Facebook PR Cambodian Government
