ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:42 น.
167
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี

ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลแตะ 100% แล้ว หลังรับน้ำจากตอนบนอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบริหารจัดการน้ำที่ไหลเข้าอย่างระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ยืนยันว่า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณน้ำกักเก็บเต็ม 100% ของความจุแล้ว

ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเขื่อนภูมิพลเป็นหนึ่งในเขื่อนหลักของประเทศ การที่เขื่อนเต็มความจุ หมายความว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำรองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจากตอนบนได้อีก

ทางด้านความเสียหายของ จ.สิงห์บุรี มีรายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อ. 12 ต. 73 ม. 8 ชุมชน ดังนี้ อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี และอ.เมืองฯ ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,036 ครัวเรือน 16,486 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต

ข้อมูลจาก GISTDA แสดงพื้นที่น้ำท่วมใน 4 จังหวัด
ภาพจาก ปภ.

เขื่อนต้องเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

ข้อมูลจากโพสต์ทูเดย์ ระบุว่า เขื่อนภูมิพลยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง (ก่อนหน้ามีรายงานว่าน้ำไหลเข้ากว่า 65 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน) ส่งผลให้เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกราว 55 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อรักษาสมดุลของน้ำที่ไหลเข้าและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อน

การที่เขื่อนภูมิพลเต็มความจุ 100% ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนหลักที่มีความสำคัญต่อการบริหารน้ำ
ภาพจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วม 4 จังหวัด อยุธยา-สุพรรณบุรี ทะลุ 8.1 แสนไร่

GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) ได้ใช้ดาวเทียม THEOS-1 ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง โดยข้อมูลล่าสุดได้เผยให้เห็นรายละเอียดพื้นที่น้ำท่วมขังหลักใน 4 จังหวัด

ข้อมูลจากดาวเทียมระบุว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยพบน้ำท่วมขังกว่า 405,067 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 12 อำเภอตามแนวริมแม่น้ำ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี พบน้ำท่วมขังกว่า 323,144 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางปล้าม้า, อ.สองพี่น้อง และ อ.เมืองสุพรรณบุรี ขณะที่ จังหวัดนครปฐม พบน้ำท่วมขังกว่า 82,674 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางเลน และ จังหวัดอ่างทอง พบน้ำท่วมขังกว่า 2,932 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.ป่าโมก

เขื่อนภูมิพลต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันอันตราย
ภาพจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-1 สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน โดย GISTDA ได้อธิบายความหมายของสีในภาพถ่ายว่า มวลน้ำสีน้ำตาล บ่งชี้ถึงมวลน้ำที่ปะปนมากับตะกอนดิน ซึ่งเป็นสัญญาณของ มวลน้ำที่เพิ่งไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ล่าสุด ในขณะที่ มวลน้ำสีเข้ม แสดงถึงมวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานานแล้ว

ข้อมูลนี้ยืนยันว่า ขอบเขตความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับแม่น้ำเท่านั้น แต่มีการกระจายไปยังเขตชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในหลายอำเภอ

น้ำท่วมในสิงห์บุรีทำให้ประชาชนเดือดร้อนกว่า 16,000 คน
ภาพจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้จากเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

9 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

12 นาที ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

14 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

23 นาที ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

29 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

35 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝนตกกรุงเทพ ล่าสุด ข่าว

เปิดคลิป “ชัชชาติ” เช็กฝนถล่มกทม. น้ำท่วมขัง 58 จุด สูงสุดปทุมฯ 111 มม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 11:42 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:42 น.
167
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า

หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
บิ๊กโจ๊กแฉ

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button