ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน
ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลแตะ 100% แล้ว หลังรับน้ำจากตอนบนอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบริหารจัดการน้ำที่ไหลเข้าอย่างระมัดระวัง
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ยืนยันว่า เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาณน้ำกักเก็บเต็ม 100% ของความจุแล้ว
ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเขื่อนภูมิพลเป็นหนึ่งในเขื่อนหลักของประเทศ การที่เขื่อนเต็มความจุ หมายความว่าไม่มีพื้นที่ว่างสำรองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าจากตอนบนได้อีก
ทางด้านความเสียหายของ จ.สิงห์บุรี มีรายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อ. 12 ต. 73 ม. 8 ชุมชน ดังนี้ อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี และอ.เมืองฯ ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,036 ครัวเรือน 16,486 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต
เขื่อนต้องเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง
ข้อมูลจากโพสต์ทูเดย์ ระบุว่า เขื่อนภูมิพลยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง (ก่อนหน้ามีรายงานว่าน้ำไหลเข้ากว่า 65 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน) ส่งผลให้เขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำออกราว 55 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อรักษาสมดุลของน้ำที่ไหลเข้าและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อน
การที่เขื่อนภูมิพลเต็มความจุ 100% ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน
GISTDA เผยภาพดาวเทียม น้ำท่วม 4 จังหวัด อยุธยา-สุพรรณบุรี ทะลุ 8.1 แสนไร่
GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) ได้ใช้ดาวเทียม THEOS-1 ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง โดยข้อมูลล่าสุดได้เผยให้เห็นรายละเอียดพื้นที่น้ำท่วมขังหลักใน 4 จังหวัด
ข้อมูลจากดาวเทียมระบุว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยพบน้ำท่วมขังกว่า 405,067 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 12 อำเภอตามแนวริมแม่น้ำ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี พบน้ำท่วมขังกว่า 323,144 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางปล้าม้า, อ.สองพี่น้อง และ อ.เมืองสุพรรณบุรี ขณะที่ จังหวัดนครปฐม พบน้ำท่วมขังกว่า 82,674 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.บางเลน และ จังหวัดอ่างทอง พบน้ำท่วมขังกว่า 2,932 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของ อ.ป่าโมก
ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-1 สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน โดย GISTDA ได้อธิบายความหมายของสีในภาพถ่ายว่า มวลน้ำสีน้ำตาล บ่งชี้ถึงมวลน้ำที่ปะปนมากับตะกอนดิน ซึ่งเป็นสัญญาณของ มวลน้ำที่เพิ่งไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ล่าสุด ในขณะที่ มวลน้ำสีเข้ม แสดงถึงมวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานานแล้ว
ข้อมูลนี้ยืนยันว่า ขอบเขตความเสียหายไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับแม่น้ำเท่านั้น แต่มีการกระจายไปยังเขตชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในหลายอำเภอ
GISTDA ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้จากเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th
