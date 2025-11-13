ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน
ปฏิบัติการคืนศรัทธา กองปราบฯ ร่วม 5 หน่วยงานรัฐ แถลงผลยึดทรัพย์สินโยง “อดีตเจ้าอาวาส-หมอบี” มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท เตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2568) เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้มีการแถลงข่าวสำคัญจากปฏิบัติการ “Operation Endgame: ปฏิบัติการคืนศรัทธา บอกลางมงาย สไตล์ CIB”
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้แถลงผลการปฏิบัติการทวงคืนทรัพย์สินเข้าสู่วัดพระบาทน้ำพุ มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท
สรุปผลยึดทรัพย์สินล่าสุด (13 พ.ย. 68)
การปฏิบัติการนี้เป็นการขยายผลการสืบสวนคดีทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) อดีตเจ้าอาวาส และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (“หมอบี” อินฟลูเอนเซอร์) ซึ่งถูกจับกุมไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2568
จากการขยายผลเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน ตำรวจได้ทำการยึดทรัพย์ที่มีชื่อบุคคลอื่นครอบครองเพื่อตรวจสอบแล้ว ดังนี้
- โฉนดที่ดิน : 411 ฉบับ (รวมพื้นที่กว่า 2,258 ไร่)
- ยานพาหนะ : รถยนต์หรูและรถยนต์ทั่วไป 60 คัน
ย้อนรอยคดี “ยักยอกเงินบุญ” วัดพระบาทน้ำพุ
คดีนี้เริ่มต้นจากข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ สถานดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ชื่อดัง โดยเฉพาะกรณีที่มีความผิดปกติในการโอนถอนเงินบริจาคจำนวนมาก
ผู้ต้องหาถูกแจ้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 (ยักยอก-ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) และความผิดฐานฟอกเงิน
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการตรวจพบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินบริจาคอาจสูงถึงหลักพันล้านบาท และมีการถ่ายโอนที่ดินกว่า 2,000 ไร่ ไปยังบุคคลและนิติบุคคลใกล้ชิด ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าถูกนำไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนหรือไม่
ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่า ทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดได้ถือเป็นทรัพย์สินของวัด ซึ่งจะต้องนำกลับคืนมาให้ได้ โดยคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนคลิป “เจน ญาณทิพย์” เปิดกรรม “หมอบี” กลางรายการ เดือดจน “ริว” ต้องออกโรงเบรก
- ฟังแล้วจุก! อดีตพระอลงกต เผยสาเหตุ บวชพระ ไม่ใช่เพราะศรัทธาพุทธศาสนา
- ประวัติ “หมอบี” ทูตสื่อวิญญาณ เจ้าของเพจ งมงายสไตล์หมอบี
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: