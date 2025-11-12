สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?
หัวหน้าเอ้ สุชัชวีร์ พรรคไทยก้าวใหม่ ลุยพื้นที่น้ำท่วมอยุธยา อัดคลิปถามงบประมาณนับ ล้านล้านบาท 10 กว่าปี ทำไมไม่ช่วยอะไรเลย
จากกรณีสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 59,830 ครัวเรือน จากเดิมที่มีอยู่ 59,490 ครัวเรือน เรียกว่าผลกระทบขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นแบบรายวัน
โดยบริเวณชุมชนเกาะเรียน อีกหนึ่งในหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างหนักในตอนนี้ แต่ชุมชนเกาะเรียน แห่งนี้ มีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเกาะเรียนตัดผ่านเข้าออกทางเดียว คือ สะพานปูน จะมีอยู่คือหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 เกือบ 100 หลังคาเรือน อยู่ 2 ฝั่งริมคลองถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบหนักไม่น้อยไปกว่าพื้นที่อื่นๆ พบว่าภายในชุมชนพี่น้องประชาชนต้องนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาจอดอยู่บริเวณสะพาน อยู่ริมถนนทางเข้าชุมชน เนื่องจากภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูง 1 – 2 เมตร ชาวบ้านเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ “ต้องใช้เรือ” เป็นยานพาหนะในการเข้าออก
ขณะเดียวกัน สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ พรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งลงพื้นไปช่วยตรวจสอบสถานการณ์น้ำและชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาหนัก โดยเจ้าตัวมีการอัดคลิปเล่าถึงปัญหาพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ โดยระบุผ่านแคปชั่นในโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองว่า งบประมาณร่วม “ล้านล้านบาท” หายไปไหน? ตลอดสิบกว่าปี ที่น้ำท่วมได้ทุกปีๆ ทั้งที่ “มีเงินเกินพอ” ที่แก้ “สาเหตุ” ต้นตอของปัญหาได้แน่นอน คือ “สร้างประตูกั้นน้ำทะเลหนุน” ที่ปากเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ไม่เช่นนั้น ยังไง กทม. และภาคกลาง “ไม่รอด”
คนอยุธยาเป็นคนที่ทนทุกข์ที่สุด สมุทรปราการก็ท่วมแล้ว ปัญหา คือ เราควบคุมน้ำทะเลหนุนจากอ่าวไทยไม่ได้ น้ำทะเลหนุนตอนนี้ทะลุไปถึงอยุธยา อนาคตน้ำทะเลถึงอ่างทองต่อไปเราปลูกข้าวไม่ได้ ดูตัวอย่างต่างประเทศทำประตูเปิด-ปิด หมายความว่า น้ำจะสามารถไหลลงมาได้
“อยุธยาจะต้องจมแบบนี้เพาะเราควบคุมน้ำหนุนจากอ่าวไทยไม่ได้ แต่ถ้าเราทำแนวป้องกันน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เหมือนที่ต่างประเทศทำกัน น้ำจากอ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กทม.ก็จะสามารถไหลลงอ่าวไทยได้ในเวลาที่น้ำทะเลต่ำ” จบประโยคนี้ ดร.เอ้ ย้ำชัดว่า นี่คือสิ่งที่ต้องทำ ! และเป็นหนทางรอดทางเดียว “เขาแช่น้ำมา 3 ครั้ง 6 เดือนแล้ว ต่อให้อยุธยาแช่ไม่ใช่ว่ากรุงเทพฯ จะรอด เพราะว่าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาจริงจัง เราแก้แค่เฉพาะหน้าเเฉพาะกิจ”.
