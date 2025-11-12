ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:12 น.
78
ภาพ @suchatvee.ae

หัวหน้าเอ้ สุชัชวีร์ พรรคไทยก้าวใหม่ ลุยพื้นที่น้ำท่วมอยุธยา อัดคลิปถามงบประมาณนับ ล้านล้านบาท 10 กว่าปี ทำไมไม่ช่วยอะไรเลย

จากกรณีสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 อำเภอ 143 ตำบล 945 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 59,830 ครัวเรือน จากเดิมที่มีอยู่ 59,490 ครัวเรือน เรียกว่าผลกระทบขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นแบบรายวัน

โดยบริเวณชุมชนเกาะเรียน อีกหนึ่งในหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างหนักในตอนนี้ แต่ชุมชนเกาะเรียน แห่งนี้ มีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเกาะเรียนตัดผ่านเข้าออกทางเดียว คือ สะพานปูน จะมีอยู่คือหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 เกือบ 100 หลังคาเรือน อยู่ 2 ฝั่งริมคลองถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบหนักไม่น้อยไปกว่าพื้นที่อื่นๆ พบว่าภายในชุมชนพี่น้องประชาชนต้องนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาจอดอยู่บริเวณสะพาน อยู่ริมถนนทางเข้าชุมชน เนื่องจากภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูง 1 – 2 เมตร ชาวบ้านเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ “ต้องใช้เรือ” เป็นยานพาหนะในการเข้าออก

ขณะเดียวกัน สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ พรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งลงพื้นไปช่วยตรวจสอบสถานการณ์น้ำและชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาหนัก โดยเจ้าตัวมีการอัดคลิปเล่าถึงปัญหาพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ โดยระบุผ่านแคปชั่นในโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองว่า งบประมาณร่วม “ล้านล้านบาท” หายไปไหน? ตลอดสิบกว่าปี ที่น้ำท่วมได้ทุกปีๆ ทั้งที่ “มีเงินเกินพอ” ที่แก้ “สาเหตุ” ต้นตอของปัญหาได้แน่นอน คือ “สร้างประตูกั้นน้ำทะเลหนุน” ที่ปากเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ไม่เช่นนั้น ยังไง กทม. และภาคกลาง “ไม่รอด”

คนอยุธยาเป็นคนที่ทนทุกข์ที่สุด สมุทรปราการก็ท่วมแล้ว ปัญหา คือ เราควบคุมน้ำทะเลหนุนจากอ่าวไทยไม่ได้ น้ำทะเลหนุนตอนนี้ทะลุไปถึงอยุธยา อนาคตน้ำทะเลถึงอ่างทองต่อไปเราปลูกข้าวไม่ได้ ดูตัวอย่างต่างประเทศทำประตูเปิด-ปิด หมายความว่า น้ำจะสามารถไหลลงมาได้

“อยุธยาจะต้องจมแบบนี้เพาะเราควบคุมน้ำหนุนจากอ่าวไทยไม่ได้ แต่ถ้าเราทำแนวป้องกันน้ำทะเลหนุนที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา เหมือนที่ต่างประเทศทำกัน น้ำจากอ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กทม.ก็จะสามารถไหลลงอ่าวไทยได้ในเวลาที่น้ำทะเลต่ำ” จบประโยคนี้ ดร.เอ้ ย้ำชัดว่า นี่คือสิ่งที่ต้องทำ ! และเป็นหนทางรอดทางเดียว “เขาแช่น้ำมา 3 ครั้ง 6 เดือนแล้ว ต่อให้อยุธยาแช่ไม่ใช่ว่ากรุงเทพฯ จะรอด เพราะว่าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาจริงจัง เราแก้แค่เฉพาะหน้าเเฉพาะกิจ”.

น้ำท่วมอยุธยา ดร เอ้
ภาพ Facebook @suchatvee.ae
นายกลงพื้นที่อ่างทอง อยุธยาตามสถานการณ์น้ำท่วม
แฟ้มภาพ
น้ำท่วมอยุธยา 6 เดือน
ภาพ Facebook @suchatvee.ae
ดร เอ้ ช่วยน้ำท่วม
ภาพ Facebook @suchatvee.ae
ภาพ Facebook @suchatvee.ae
สุชัชวีร์ช่วยน้ำท่วมอยุธยา
ภาพ Facebook @suchatvee.ae

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 14:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:12 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

