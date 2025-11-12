ข่าวกีฬาซีเกมส์

ไทยให้คำมั่น ‘ดูแลความปลอดภัยสูงสุด’ แก่คณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่กัมพูชา ในศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:57 น.
ทางการไทยยืนยัน เตรียมจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับคณะนักกีฬา “กัมพูชา” ในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 อย่างเต็มที่ แม้สถานการณ์ชายแดนยังตึงเครียด

ประเทศไทยได้ให้คำมั่นที่จะจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (NOCT) และซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะผู้แทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้า ที่กรุงเทพฯ, ชลบุรี, และสงขลา

นายชัยภักดิ์กล่าวว่า “รัฐบาลกัมพูชาแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยพวกเขาจะส่งนักกีฬามาประมาณ 300 คน และขอให้จัดที่พักรวมกันในโรงแรมเดียวกัน แทนที่จะแยกกันตามชนิดกีฬาเหมือนทีมอื่น ๆ”

นายชัยภักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางไทยได้อนุมัติตามคำขอแล้ว และกำลังดำเนินการจัดเตรียมที่พักให้นักกีฬากัมพูชาพักรวมกันในทุกเมืองที่เป็นเจ้าภาพ “ผมจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดตลอดช่วงเวลาที่พวกเขาพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งทางกัมพูชาแสดงความพึงพอใจอย่างมากต่อการรับประกันของเรา”

นายชัยภักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่า กำลังมีการหารือเพื่อเพิ่มเงินรางวัลอัดฉีดสำหรับนักกีฬาไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในซีเกมส์ โดย นายพิชัย ศรีวิกรม์ ประธาน NOCT ได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้เห็นชอบให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาทางกฎหมายของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (NSDF) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

เขาเสริมว่า ข้อเสนอนี้ควรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่ค้างจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) และ NSDF จะขอให้กรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาจนถึงเดือนพฤศจิกายน

สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 ธันวาคมนี้

