ข่าวร้าย โค้ชอ๊อดบอกเอง “ยูฟ่า ดลพร” เจ็บหัวเข่าหนัก ชวดป้องกันแชมป์ซีเกมส์ 2025
ข่าวร้ายของแฟนลูกยางไทย เมื่อล่าสุด “โค้ชอ๊อด” ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ยูฟ่า” ดลพร สินโพธิ์ จะไม่มีชื่อติดทีมลุย ซีเกมส์ 2025 เนื่องจากบาดเจ็บหนักที่หัวเข่า
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพลูกยางสาว วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วันนี้ (4 พฤศจิกายน) “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมทีมของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อลุยศึกซีเกมส์ 2025 ที่กำลังจะมาถึง
“โค้ชอ๊อด” ได้บอกว่าในตอนนี้ทุ่งเน้นไปที่เรื่องของความฟิตและสภาพร่างกายของนักกีฬา รวมไปถึงการฝึกซ้อมสกิลเฉพาะตำแหน่ง เพื่อพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขัน ขณะที่นักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศจะทยอยกลับมาร่วมทีม และเตรียมซ้อมรวมประมาณ 10 วัน โ
นอกจากนี้ โค้ชอ๊อด ยังออกเปิดเผยว่าจ้าตัวได้มีการพูดคุยกับ “ยูฟ่า” ดลพร สินโพธิ์ ที่ประสบอาการบาดเจ็บระหว่างเกมที่ อารันมาเร่ คานาซาว่า บุกพ่าย คาริยะ ควินซีส์ 0-3 เซ็ต ในศึกเอสวี ลีก ญี่ปุ่น ฤดูกาล 2025/26 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งว่าเป็นอาการบาดเจ็บเอ็นบริเวณหัวเข่าฉีกขาด ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 6 เดือน แม้ว่าจะไม่มีกระตูกแตก แต่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ทำให้ชื่อของ “ยูฟ่า” น่าจะถูกตัดออกจากทีมแน่นอนแล้ว
ส่วนทางด้านอีกหนึ่งผู้เล่นที่แฟนลูกยางคาดหวังอย่าง วิภาวี ศรีทอง ที่บาดเจ็บหนักไปตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งตัวของโค้ชอ๊อดได้บอกว่าในรายของ “มด” เองก็ไม่น่าจะมีชื่อติดทีมลุยซีเกมส์ 2025 เช่นกัน เนื่องจากร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย พร้อมกับยืนยันว่าตนจะเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละทัวร์นาเมนต์ เพราะในซีเกมส์จะมีแค่ 14 คนที่ได้ลงสนาม ทำให้จำเป้นต้องเลือกคนที่พร้อมที่สุด
